{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Волгограде обнаружили стокилограммовую авиабомбу времен ВОВ

Снаряд вывезут в безопасное место и обезвредят

ВОЛГОГРАД, 24 марта. /ТАСС/. Стокилограммовую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в Ворошиловском районе Волгограда при проведении земляных работ, место оцепили угрозы населению нет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

"Поступило сообщение о том, что в Ворошиловском районе при проведении земляных работ была найдена фугасная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны, предположительно, ФАБ-100. Угрозы населению нет, место обнаружения взрывоопасного предмета находится под охраной сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уже подана заявка на выделение пиротехнического расчета. Специалисты МЧС России в ближайшее время вывезут снаряд в безопасное место и обезвредят.

Теги
РоссияВолгоградская область
Реклама на ТАСС
Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
Суд оставил Майкла Калви под домашним арестом
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление срока меры пресечения до 13 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС