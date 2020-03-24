В Волгограде обнаружили стокилограммовую авиабомбу времен ВОВ

ВОЛГОГРАД, 24 марта. /ТАСС/. Стокилограммовую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в Ворошиловском районе Волгограда при проведении земляных работ, место оцепили угрозы населению нет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

"Поступило сообщение о том, что в Ворошиловском районе при проведении земляных работ была найдена фугасная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны, предположительно, ФАБ-100. Угрозы населению нет, место обнаружения взрывоопасного предмета находится под охраной сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уже подана заявка на выделение пиротехнического расчета. Специалисты МЧС России в ближайшее время вывезут снаряд в безопасное место и обезвредят.