Железнодорожный вокзал Севастополя адаптируют для людей с ограниченными возможностями

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Компания "Крымская железная дорога" планирует адаптировать железнодорожный вокзал Севастополя для людей с ограниченными возможностями здоровья. Будут оборудованы специальные кассы, поручни, наземные переходы, сообщается во вторник на сайте Главгосэкспертизы.

"В рамках реализации проекта, достоверность определения стоимости которого проверил Крымский филиал Главгосэкспертизы России, у центрального входа в здание вокзала планируется установить пандус с поворотными площадками. Также здесь будет обустроена касса с низким окном для обслуживания лиц, передвигающихся в инвалидных колясках. А для их безопасного перемещения по территории вокзального комплекса приведут к нормативным показателям наземные переходы между платформами и установят поручни", - говорится в сообщении.

Добавляется, что также будут оборудованы кнопки вызова работника вокзала, специальные системы оповещения в экстренных ситуациях и информационные таблички, световые индикаторы в зале ожидания, кассовом зале и на перроне. Звуковые системы будут усилены для пассажиров с нарушением слуха. Около вокзала оборудуют специальные парковочные места для автомобилей.

Уточняется, что на проведение работ будут направлены средства федерального бюджета, застройщиком выступит "Крымская железная дорога". К настоящему времени сотрудники Главгосэкспертизы проверили сметную стоимость работ, выдано положительное заключение.

Железнодорожная станция в Севастополе открыта в 1875 году. Современное здание вокзала возведено в 1950 году - после Великой Отечественной войны, в годы которой город был практически полностью разрушен. При строительстве была использована часть стен старого корпуса с арочными окнами, полностью реконструирована крыша, на которой появилась декоративная башенка, добавлены портики, а также пристроены боковые крылья высотой в два этажа.

Железнодорожное сообщение с Крымом возобновилось после пятилетнего перерыва, когда открыли для движения железнодорожную часть Крымского моста. Пассажирское сообщение между Симферополем и Москвой, Севастополем и Санкт-Петербургом открылось в декабре 2019 года, а грузовое - в июне 2020 года, география маршрутов расширится уже весной. По прогнозам, число пассажиров, прибывающих на пассажирских поездах на полуостров, составит в 2020 году порядка 3 млн человек, а к 2025 году может вырасти до 5 млн человек. Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.