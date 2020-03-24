Президент Ирана заявил о сокращении количества смертей от COVID-19

ТЕГЕРАН, 24 марта. /ТАСС/. Поступление пациентов с коронавирусом в больницы Ирана начало сокращаться, как и количество смертей от заболевания, вызываемого этим вирусом (COVID-19). Об этом заявил во вторник президент Ирана Хасан Роухани.

"Число пациентов, поступающих в больницы в разных провинциях, сократилось. Также снизилось количество смертей", - цитирует президента агентство IRNA. Роухани добавил, что "принятые до этого меры оказались действенными".

По его словам, "главная задача в том, чтобы снизить число людей, которые выходят на улицу". "Если в доме 10 человек, то нужно, чтобы на улицу выходил один и делал [покупки] для всех", - отметил Роухани.

В последние недели рост числа заразившихся в Иране стабилизировался на уровне от 1 тыс. до 1,2 тыс. в день. При этом показатель смертности также не сильно изменился и составляет около 120-130 летальных исходов в сутки.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 23 049, зарегистрированы по меньшей мере 1812 летальных исходов.