{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Президент Ирана заявил о сокращении количества смертей от COVID-19

Рост числа заразившихся стабилизировался на уровне от 1 тыс. до 1,2 тыс. в день

ТЕГЕРАН, 24 марта. /ТАСС/. Поступление пациентов с коронавирусом в больницы Ирана начало сокращаться, как и количество смертей от заболевания, вызываемого этим вирусом (COVID-19). Об этом заявил во вторник президент Ирана Хасан Роухани.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Число пациентов, поступающих в больницы в разных провинциях, сократилось. Также снизилось количество смертей", - цитирует президента агентство IRNA. Роухани добавил, что "принятые до этого меры оказались действенными".

По его словам, "главная задача в том, чтобы снизить число людей, которые выходят на улицу". "Если в доме 10 человек, то нужно, чтобы на улицу выходил один и делал [покупки] для всех", - отметил Роухани.

В последние недели рост числа заразившихся в Иране стабилизировался на уровне от 1 тыс. до 1,2 тыс. в день. При этом показатель смертности также не сильно изменился и составляет около 120-130 летальных исходов в сутки.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 23 049, зарегистрированы по меньшей мере 1812 летальных исходов.

Теги
ИранРоухани, ХасанРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Экспрессы Севастополь - Евпатория и Симферополь - Керчь начнут курсировать с 11 апреля
Кроме того, Южная пригородная пассажирская компания планирует продлить первый регулярный маршрут по Крымскому мосту между Анапой и Керчью до Феодосии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС