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Экспрессы Севастополь - Евпатория и Симферополь - Керчь начнут курсировать с 11 апреля

Кроме того, Южная пригородная пассажирская компания планирует продлить первый регулярный маршрут по Крымскому мосту между Анапой и Керчью до Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) 11 апреля запустит в Крыму два новых экспресса Севастополь - Евпатория и Симферополь - Керчь, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе компании - оператора железнодорожных перевозок на Крымском полуострове.

В компании ранее сообщали о планах открыть сообщение по этим маршрутам накануне майских праздников. Пока на этих направлениях курсируют старые поезда, имеющие множество остановок. Из Симферополя в Керчь можно проехать только с пересадкой на станции Джанкой.

"С 11 апреля Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) расширяет географию маршрутов и обновляет подвижной состав. Поезда будут выполнять ежедневно два рейса туда и обратно из Севастополя в Евпаторию с остановками в Бахчисарае, Симферополе и Саках до ввода летнего графика. Также 11 апреля планируется запуск маршрута Симферополь - Керчь с остановками на станциях Джанкой, Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово", - говорится в сообщении.

В сообщении также уточняется, что из Севастополя в Евпаторию будут курсировать два комфортабельных электропоезда серии ЭД4М. На маршруте Симферополь - Керчь будут ходить два дизель-электропоезда серии ДТ1, которые работают как на электрифицированных линиях, так и на неэлектрифицированных участках.

"Обновляя подвижной состав, мы разработали специальный дизайн наших поездов, который будет радовать не только местных жителей, но и отдыхающих в Крыму. В дизайне использованы характерные для полуострова символы: море, дельфины и чайки", - приводятся в сообщении слова генерального директора ЮППК Алексея Ильиных.

Продление маршрута Анапа - Керчь до Феодосии

В пресс-службе компании-оператора железнодорожных перевозок на Крымском полуострове также сообщили о продлении первого регулярного маршрута по Крымскому мосту между Анапой и Керчью до Феодосии.

Первый поезд со станции Керчь (Крым) в Анапу (Краснодарский край) отправился 7 марта. До этого проехать из одного города в другой можно было только автомобильным транспортом. Поезда курсируют ежедневно утром и вечером, а в пятницу, в выходные и праздничные дни ходит дополнительный дневной состав. Время в пути составляет два часа, стоимость билета от Керчи до Анапы - 439 рублей. Добраться железнодорожным транспортом до Феодосии по этому маршруту сейчас можно только с пересадками.

"Улучшая транспортную доступность в регионе, ЮППК также планирует продлить маршрут Анапа - Керчь до Феодосии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе перевозчика ТАСС уточнили, что маршрут будет продлен с 11 апреля. В компании отметили, что рельсовые автобусы уже перевезли более 3 тыс. пассажиров между Керчью и Анапой.

Южная пригородная пассажирская компания, которая начала работу 1 января 2020 года, сейчас является оператором пригородных перевозок по всему Крыму. В маршрутной сети шесть направлений: Симферополь - Севастополь, Симферополь - Евпатория, Симферополь - Соленое озеро, Джанкой - Керчь, Керчь - Феодосия и Феодосия - Армянск. С начала текущего года ЮППК перевезла более 405 тысяч пассажиров.

В новость внесены изменения (13:35 мск) - добавлен абзац "Продление маршрута Анапа - Керчь до Феодосии".

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