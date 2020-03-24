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Распространение коронавируса нового типа

Минпросвещения будет отстранять от работы сотрудников при температуре 37,2 и выше

Отстраненный работник будет обязан вызвать врача

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минпросвещения будет отстранять от работы сотрудников при температуре 37,2 и выше и отправлять их домой для вызова врача, сообщается в утвержденном министром просвещения Сергеем Кравцовым плане неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавируса, который опубликован во вторник.

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"Обеспечить измерение температуры сотрудников, обслуживающего персонала и посетителей при входе в служебное здание. При температуре 37,2 и выше работник отстраняется от работы и отправляется домой для вызова врача", - говорится в документе.

Температура 37,2 - это повышенная субфибрильная температура, которая может свидетельствовать о вялотекущем воспалительном процессе. Согласно документу, отстраненный работник будет обязан вызвать врача и по итогам его визита сообщить руководителю о результатах, а в дальнейшем ежедневно сообщать о своем здоровье и местонахождении.

Также министр поручил департаменту государственной службы и кадров Минпросвещения РФ рассмотреть возможность перевода сотрудников на самоизоляции на удаленный режим работы.

Кроме того, временно ограничен личный прием граждан, им рекомендовано обращаться в министерство в письменной форме. Все зарубежные командировки и отпуска отменены, командировки внутри России ограничены.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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