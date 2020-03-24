Более 100 тыс. заразившихся коронавирусом в мире выздоровели

ТАСС, 24 марта. По меньшей мере 100 тыс. заразившихся коронавирусом в мире выздоровели и были выписаны из больниц. Об этом свидетельствуют статистические данные, собранные корреспондентами ТАСС на основе официальных заявлений властей и экспертов в странах, где отмечены случаи заболевания.

Большая часть поправившихся пациентов приходится на Китай, где началась пандемия и ее пик уже прошел. Следом идут страны, где отмечено наибольшее количество случаев инфицирования, - Иран, Италия и Испания. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек вылечились и выписаны из больниц.