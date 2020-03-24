{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Более 100 тыс. заразившихся коронавирусом в мире выздоровели

Большая часть поправившихся пациентов приходится на Китай, где началась пандемия и ее пик уже прошел

ТАСС, 24 марта. По меньшей мере 100 тыс. заразившихся коронавирусом в мире выздоровели и были выписаны из больниц. Об этом свидетельствуют статистические данные, собранные корреспондентами ТАСС на основе официальных заявлений властей и экспертов в странах, где отмечены случаи заболевания.

Большая часть поправившихся пациентов приходится на Китай, где началась пандемия и ее пик уже прошел. Следом идут страны, где отмечено наибольшее количество случаев инфицирования, - Иран, Италия и Испания. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек вылечились и выписаны из больниц.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Испании за сутки свыше 500 человек умерли из-за коронавируса
Всего зафиксировано более 39 тыс. случаев заражения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС