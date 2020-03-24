Суды в России остаются в рабочем режиме, несмотря на некоторые ограничения

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Суды в России продолжают оставаться в рабочем режиме, несмотря на ряд ограничений, введенный из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сказал председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, отвечая на вопрос ТАСС о работе судов после введенных совместным постановлением президиумов Верховного суда и Совета судей РФ ограничений в работе судов на период угрозы распространения нового коронавируса.

"Нормально. В рабочем режиме все работает", - сказал Вячеслав Лебедев.

В свою очередь заместитель председателя Верховного суда - председатель судебной коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов напомнил, что постановление действует несколько дней (с 19 марта), по его словам, пока говорить о том, как оно отразится на рассмотрении судами дел, рано. "Неотложные дела безотлагательно готовятся [к рассмотрению], предусматривается все, чтобы права людей не нарушались", - сказал Давыдов, отвечая на вопрос ТАСС.

"Посмотрим, может быть, что-то дополнить понадобится в этом постановлении", - не исключил он.

В принятом 18 марта постановлении был ограничен доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов, приостановлен личный прием граждан - документы рекомендовано подавать только через электронные приемные судов или по почте. Судам было предложено при наличии технической возможности рассматривать дела с применением видео-конференц-связи и рассматривать только категории дел безотлагательного характера, а также дела, рассматриваемые в порядке приказного или упрощенного производства (где не предусмотрено личное присутствие сторон). Постановление действует до 10 апреля.