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Распространение коронавируса нового типа

Российские военные вирусологи начнут борьбу с коронавирусом в Италии с Бергамо

В настоящее время военнослужащие согласовывают маршруты и готовят для перемещения технику и оборудование

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российские военные вирусологи и эпидемиологи начнут работу в Италии с задач в Бергамо. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"По итогам консультаций определено, что российские военные специалисты, имеющие опыт борьбы с эпидемиями, вызванными опасными инфекционными возбудителями, по всему миру, приступят к выполнению задач в итальянском Бергамо. В настоящее время военнослужащие согласовывают маршруты совершения 600-километрового марша и готовят для перемещения технику и оборудование", - сказали в Минобороны.

Северный город Бергамо (обл. Ломбардия) является одним из эпицентров вспышки вызываемого коронавирусом заболевания, где выявлено одно из рекордных по стране число инфицированных и скончавшихся. Страна была потрясена кадрами, на которых запечатлено, как гробы с погибшими вывозятся из города для последующей кремации военными грузовиками.

Теги
ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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