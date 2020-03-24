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Распространение коронавируса нового типа

Spiegel: в Кении пропали 6 млн защитных масок, заказанных Германией

Партия масок должна была прибыть в Германию еще 20 марта
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© AP Photo/Ajit Solanki, архив

БЕРЛИН, 24 марта. /ТАСС/. Шесть миллионов масок, которые Германия заказала для своих врачей в свете ситуации с коронавирусом, бесследно пропали в аэропорту в Кении. Об этом сообщило во вторник издание Der Spiegel.

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По информации издания, партия масок должна была прибыть в Германию еще 20 марта. Ее заказала для Минздрава ФРГ Служба закупок Бундесвера при поддержке Генерального таможенного управления. В докладе Минобороны ФРГ, предназначенном для служебного пользования, говорится, что маски не были доставлены, "поскольку товар пропал в аэропорту в Кении". Как они попали в африканскую страну, Der Spiegel не уточняет. В оборонном ведомстве заявили, что расследуют обстоятельства инцидента. От компании-производителя, название которой не указывается, потребовали разъяснения возникшей ситуации.

Служба закупок Бундесвера оказывает на фоне распространения коронавируса логистическую поддержку Министерству здравоохранения ФРГ при поставках медико-санитарных средств и заключила договоров с производителями на общую сумму в €241 млн.

Теги
КенияГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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