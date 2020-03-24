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Постпредство РФ при ОБСЕ надеется, что США из-за коронавируса выпустят Бута и Ярошенко

Власти некоторых штатов США отпускают заключенных домой, отметили в постпредстве

ВЕНА, 24 марта. /ТАСС/. Постоянное представительство России при ОБСЕ надеется, что США на фоне ситуации с распространением нового коронавируса могут освободить Виктора Бута и Константина Ярошенко из тюрьмы вместе с другими заключенными.

"Власти ряда штатов США, опасаясь вспышки коронавируса в тюрьмах, отпускают заключенных домой. Надеемся, что это будет способствовать освобождению В. Бута, К. Ярошенко и других россиян, неправедно удерживаемых американской "фемидой", - говорится в распространенном во вторник сообщении постпредства в Twitter.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США уже зафиксировано свыше 40 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 570 человек. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Бута в США обвиняют в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в $15 млн. Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Теги
СШАРоссияДело Виктора БутаДело летчика ЯрошенкоРаспространение коронавируса нового типа
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