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Распространение коронавируса нового типа

В Минздраве заявили, что ибупрофен можно назначать пациентам с коронавирусом

Там подчеркнули, что самое главное для пациентов - строгое следования рекомендациям врача
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минздрав России во вторник сообщает, что пациентам с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией можно назначать лекарственное средство "Ибупрофен" наравне с парацетамолом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ.

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"Ибупрофен можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом наравне с парацетамолом, и здесь мы солидарны со Всемирной организацией здравоохранения. Самое главное для пациентов - строгое следования рекомендациям врача. Только врач может назначить необходимый данному конкретному пациенту препарат и предложить эффективную тактику лечения", - заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова, слова которой приводит пресс-служба министерства.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что прием противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен и кортизон, не рекомендуется при заражении коронавирусом. По его словам, они могут усугубить течение болезни. При этом Всемирная организация здравоохранения проанализировав ситуацию сообщила, что оснований считать, что ибупрофен может усугубить состояние пациентов, нет.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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