В Минздраве заявили, что ибупрофен можно назначать пациентам с коронавирусом

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минздрав России во вторник сообщает, что пациентам с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией можно назначать лекарственное средство "Ибупрофен" наравне с парацетамолом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ.

"Ибупрофен можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом наравне с парацетамолом, и здесь мы солидарны со Всемирной организацией здравоохранения. Самое главное для пациентов - строгое следования рекомендациям врача. Только врач может назначить необходимый данному конкретному пациенту препарат и предложить эффективную тактику лечения", - заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова, слова которой приводит пресс-служба министерства.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что прием противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен и кортизон, не рекомендуется при заражении коронавирусом. По его словам, они могут усугубить течение болезни. При этом Всемирная организация здравоохранения проанализировав ситуацию сообщила, что оснований считать, что ибупрофен может усугубить состояние пациентов, нет.