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Распространение коронавируса нового типа

Власти Липецкой области подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

Речь идет о мужчине и женщине, которые ранее вернулись из поездок в Доминиканскую республику и в Андорру

ТАСС, 24 марта. Врачи в Липецкой области выявили два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины и женщины, которые вернулись в регион из поездок в Доминиканскую республику и в Андорру. Об этом в своем официальном канале в сети Telegram пресс-служба правительства региона.

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Ранее сообщалось, что в регионе были выявлены трое заразившихся коронавирусной инфекцией, они прошли лечение и выписаны домой.

"В настоящее время пациенты находятся под наблюдением врачей. Известно, что женщина вернулась в регион после пребывания в Доминиканской Республике, мужчина вернулся из Андорры. Состояние заболевших удовлетворительное. Лечение осуществляется в боксах Липецкой областной клинической инфекционной больницы в соответствии с действующим протоколом Минздрава России", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По ее данным, также все, кто имел контакт с двумя заразившимися коронавирусной инфекцией, помещены в обсервационное отделение.

 

Теги
РоссияЛипецкая областьРаспространение коронавируса нового типа
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