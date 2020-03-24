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Распространение коронавируса нового типа
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Путин 24 марта обсудит с кабмином вопросы противодействия коронавирусу

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости во всех регионах страны вести подготовку к борьбе с COVID-19

НОВО-ОГАРЕВО, 24 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что во вторник соберет правительство РФ для обсуждения вопросов, касающихся противодействия распространению коронавируса.

"Мы через пару часов с правительством соберемся, пообсуждаем эти [вопросы]", - сказал Путин, заслушивая доклад мэра Москвы Сергея Собянина на совещании по здравоохранению в связи с ситуацией по коронавирусу.

Столичный градоначальник, возглавляющий также рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом, рассказал, в частности, о необходимости во всех регионах страны вести подготовку к борьбе с коронавирусом. Он попросил также дать соответствующее поручение главы государства. "Всем без исключения субъектам [Федерации], вне зависимости от того, есть там больные, нет больных, всем [надо] готовиться", - сказал Собянин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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