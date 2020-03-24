Трамп сообщил о поставке 400 аппаратов ИВЛ в больницы Нью-Йорка

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Больницы города Нью-Йорк получат 400 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на фоне нехватки медицинского оборудования в разгар пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом, в крупнейшем американском мегаполисе. Об этом во вторник сообщил президент США Дональд Трамп.

"Мировой рынок защитных масок и ИВЛ сходит с ума. Мы помогаем штатам получить оборудование, но это нелегко. Только что получили 400 аппаратов ИВЛ для мэра Нью-Йорка Билла де Блазио", - написал глава Белого дома в своем Twitter.

20 марта де Блазио заявил, что больницы в Нью-Йорке в течение двух или трех недель полностью исчерпают запасы наиболее важных средств для защиты от заражения новым коронавирусом и для оказания помощи инфицированным. Он, в частности, подчеркнул, что город нуждается в 15 тыс. аппаратов ИВЛ. О готовности наладить производство соответствующего оборудования для Нью-Йорка ранее говорил глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.