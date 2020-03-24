В Сингапуре закрывают все развлекательные заведения

СИНГАПУР, 24 марта. /ТАСС/. Власти Сингапура закрывают развлекательные заведения, а также отменяют все массовые мероприятия, в том числе конференции, выставки и форумы на фоне ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции министр национального развития Лоуренс Вон.

"Многие страны вводят полный запрет и карантин, правительство Сингапура пока не может позволить себе данный шаг", - сказал глава ведомства. Между тем, чиновник сообщил, что "с 26 марта закрываются все развлекательные учреждения, в том числе бары, ночные клубы, кинотеатры, театры и ряд других заведений, где существует высокий риск передачи коронавируса".

Кроме того, как отметил Вон, "отменяются все массовые мероприятия - конференции, выставки, фестивали, концерты, спортивные мероприятия и прочее". Власти также рекомендуют жителям Сингапура "отказаться от участия в любых мероприятиях, в том числе свадебных церемониях, похоронах, где могут собраться более десяти человек", добавил министр. "Ограничения продлятся как минимум до 30 апреля", - уточнил он.

Между тем, по его словам, торговые центры пока остаются открытыми, однако администрация "должна обеспечить безопасную дистанцию - 1 м - между посетителями, а также сделать все возможное, чтобы избежать очередей и массового скопления людей".

За нарушение новых ограничений грозит тюремное заключение на срок до шести месяцев и/или штраф в размере 10 тыс. сингапурских долларов ($6,9 тыс.).

На сегодняшний день число инфицированных в республике составляет 558, за все время пандемии выздоровели более 150 пациентов, при этом двое умерли.