Минстрой КБР отмечает рост объема ввода жилья в регионе

НАЛЬЧИК, 24 марта. /ТАСС/. Увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья в Кабардино-Балкарии (КБР) на 18,1% связано с высокими темпами строительства, сообщили ТАСС во вторник в Минстрое региона.

По данным управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, рост объемов ввода жилья за январь-февраль в республике составил 18,1%.

"Рост ввода жилья как в прошлом году, так и за январь-февраль 2020 года обусловлен положительной тенденцией строительства жилья на первичном рынке. Так, в феврале 2020 года введен многоквартирный дом в г. Нарткала общей площадью 2,4 тыс. кв. м. Рост объемов индивидуального жилья за январь-февраль составил 2,3%. В 2019 году рост строительства многоквартирных жилых домов составил 63,6% по сравнению с предыдущим годом", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что власти Кабардино-Балкарии разработали госпрограмму на 2021-2025 годы, в рамках которой будет построено порядка 3 млн кв. м жилья. На программу будет выделено порядка 102,2 млрд рублей, из которых 9 млрд - средства федерального бюджета, 574,1 млн - республиканского, муниципальные образования вложат 211,1 млн рублей, 98,5 млрд рублей - средства внебюджетных источников. Предполагается, что 1 тыс. 192 семьи будут обеспечены жильем, общая площадь капитально отремонтированных помещений составит 596 тыс. кв. м. Как сообщали в управлении в январе, по итогам 2019 года объем введенного жилья в КБР вырос на 8,8% по сравнению с 2018 годом.