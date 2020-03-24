Путин планирует осмотреть с вертолета новую больницу для больных коронавирусом

НОВО-ОГАРЕВО, 24 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин планирует с вертолета осмотреть новую больницу, строящуюся в Коммунарке, для зараженных коронавирусом. Об этом он сообщил в ходе оперативного совещания, которое провел в своей подмосковной резиденции с вице-премьером Татьяной Голиковой и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Давайте поедем и посмотрим, как там реально в Коммунарке", - сказал глав государства. "Я приглашаю, когда мы достроим эту больничку новую, на вертолетике слетаем", - подхватил идею Собянин. Столичный градоначальник доложил, что перед совещанием посетил строительную площадку новой больницы. "За две недели мы 40% объема выполнили. Я приехал в поле, показал пальцем, где строить. Сегодня там пять тысяч человек работает, через три недели скорее всего мы ее уже введем", - заверил мэр Москвы.

По словам Собянина, новая больница "реально огромная". "Она по плоскости размазана, одноэтажное здание, вместе с общежитиями для персонала и т.д. Замкнутое такое пространство. Половина из этих коек - реанимационные. У нас такого вообще нигде в стране нет, чтобы из 500 [коек] - 260 [реанимационные]", - уточнил мэр.