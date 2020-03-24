В Швейцарии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло более чем на 770

ЖЕНЕВА, 24 марта. /ТАСС/. Федеральное управление здравоохранения Швейцарии сообщило во вторник о 8836 положительных тестах на наличие коронавируса, всего в стране умерли 86 человек. Таким образом, за последние сутки число инфицированных выросло на 776, а умерших - на 20.

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"Положительные тесты получены на настоящий момент у 8836 человек, умерли 86 человек", - указывает ведомство. По данным на воскресенье, в стране было 8060 заразившихся коронавирусом и 66 случаев с летальным исходом.

Первый инфицированный был зафиксирован в Швейцарии 25 февраля.