{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Швейцарии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло более чем на 770

Количество летальных исходов в стране достигло 86

ЖЕНЕВА, 24 марта. /ТАСС/. Федеральное управление здравоохранения Швейцарии сообщило во вторник о 8836 положительных тестах на наличие коронавируса, всего в стране умерли 86 человек. Таким образом, за последние сутки число инфицированных выросло на 776, а умерших - на 20.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Положительные тесты получены на настоящий момент у 8836 человек, умерли 86 человек", - указывает ведомство. По данным на воскресенье, в стране было 8060 заразившихся коронавирусом и 66 случаев с летальным исходом.

Первый инфицированный был зафиксирован в Швейцарии 25 февраля.

Теги
ШвейцарияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Молния
Совет Думы обсудит наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС