МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Около 500 человек в Москве находятся под подозрением на наличие коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента России Владимира Путина.

"В настоящее время у нас около 500 (человек с подозрением на наличие вируса - прим. ТАСС), часть случаев - неподтвержденные. Может быть, до 80-90% подтвердятся. То есть, 400-500 [случаев], динамика высокая, это уже серьезная история", - сказал столичный мэр.

По его словам, "достаточно много людей находятся у себя дома, они не тестировались, просто приехали из-за рубежа, кто может себе позволить, сидят дома, на дачах на самоизоляции, чувствуют себя хорошо".

"Реально тех, кто болен, их значительно больше. Поэтому, чувствуя динамику, мы начали разворачивать другие меры и другие объемы тестирования", - добавил Собянин.