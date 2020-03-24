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Распространение коронавируса нового типа

В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры

Ограничения будут действовать до 30 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях. Ограничения начнут действовать с 26 марта, говорится в соответствующем постановлении правительства.

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"Запретить на территории Санкт-Петербурга с 26.03.2020 доступ посетителей в плавательные бассейны и фитнес-центры, за исключением лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также членов спортивных сборных команд Российской Федерации", - говорится в документе. Ограничения будут действовать до 30 апреля.

Кроме того, власти вводят запрет на занятия в помещениях физкультурно-спортивных организаций спортивной подготовки - их должны перевести в дистанционный режим. Эти меры принимаются до 12 апреля.

Также, согласно постановлению, с 26 марта обучение в школах, профессиональных учебных учреждениях и организациях дополнительного образования будет осуществляться с помощью дистанционных технологий.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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