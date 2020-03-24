В Воронежской области подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 24 марта. /ТАСС/. Врачи в Воронежской области выявили четыре новых случая заражения коронавирусом нового типа, диагноз подтвержден в лаборатории "Вектор" в Новосибирске. Об этом сообщила во вторник в Telegram пресс-служба правительства региона.

"Роспотребнадзор официально подтвердил заражение коронавирусом четырех человек, находящихся в регионе. Состояние пациентов удовлетворительное. Они получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведется работа", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Воронежской области.

Среди заразившихся мужчины 1981, 1995 и 1969 годов рождения, а также женщина 1990 года рождения. Они помещены на лечение в изолированные боксы, члены их семей и знакомые, имевшие контакт с заразившимися, также изолированы, они сдали анализы на коронавирус, первые результаты отрицательные.

Ранее сообщалось о двух зараженных коронавирусом в Воронежской области, их состояние в настоящее время удовлетворительное. "Наблюдается положительная динамика", - сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения региона.