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Распространение коронавируса нового типа

Заразившийся коронавирусом житель Чечни ранее совершил малый хадж

Его поместили под карантин после возвращения из паломничества в Мекке
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ГРОЗНЫЙ, 24 марта. /ТАСС/. Первый заразившийся коронавирусом житель Чечни находится в удовлетворительном состоянии, он был помещен под карантин после возвращения из паломничества в Мекке. Об этом ТАСС сообщил во вторник руководитель оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в республике, вице-премьер Шахид Ахмадов.

"Это один из троих, у кого были подозрения. Заболевший в удовлетворительном состоянии, без клинических симптомов. Он совершил малый хадж в Мекке, вернулся и был помещен на карантин. Результаты по еще двоим мы ждем", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что во вторник тест-система дала положительный результат еще по двоим жителям Чечни.

Теги
РоссияЧечняРаспространение коронавируса нового типа
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