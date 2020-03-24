{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Норвегии число заразившихся коронавирусом превысило 2,5 тыс. человек

За последние сутки в стране зафиксировано 196 новых случаев инфицирования

ХЕЛЬСИНКИ, 24 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии увеличилось до 2566, за сутки зафиксировано 196 новых случаев инфицирования. Об этом сообщил во вторник норвежский Институт здравоохранения.

"В общей сложности 2566 человек заражены коронавирусом", - говорится в сообщении.

По данным Норвежского телеграфного бюро, от последствий коронавируса в стране умерли 12 человек.

Первый случай заражения в Норвегии выявили в конце февраля. Правительство страны из-за ситуации с пандемией ввело запрет на въезд в страну иностранцев, у которых нет вида на жительство, введен погранконтроль на границах внутри Шенгена. По решению властей закрыты все детсады, школы и высшие учебные заведения. На двухнедельный карантин отправляются все вернувшиеся в королевство из других государств.

Теги
НорвегияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Собянин призвал регионы готовиться к сложным проблемам в связи с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС