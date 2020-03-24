В Норвегии число заразившихся коронавирусом превысило 2,5 тыс. человек

ХЕЛЬСИНКИ, 24 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии увеличилось до 2566, за сутки зафиксировано 196 новых случаев инфицирования. Об этом сообщил во вторник норвежский Институт здравоохранения.

"В общей сложности 2566 человек заражены коронавирусом", - говорится в сообщении.

По данным Норвежского телеграфного бюро, от последствий коронавируса в стране умерли 12 человек.

Первый случай заражения в Норвегии выявили в конце февраля. Правительство страны из-за ситуации с пандемией ввело запрет на въезд в страну иностранцев, у которых нет вида на жительство, введен погранконтроль на границах внутри Шенгена. По решению властей закрыты все детсады, школы и высшие учебные заведения. На двухнедельный карантин отправляются все вернувшиеся в королевство из других государств.