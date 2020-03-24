Эксперт: вакцина от коронавирусной инфекции может появиться уже после окончания пандемии

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Вакциной от коронавирусной инфекции занимаются несколько стран, в том числе Китай, Россия и США, но вакцина может появиться уже после того, как в ней пропадет потребность и вспышка инфекции завершится. Такое предположение высказал в прямом эфире на портале " Будущее России. Национальные проекты ", оператором которого является ТАСС, эксперт по борьбе с особо опасными инфекциями, советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

"Мы можем сделать препарат [в тот момент], когда инфекция уже кончается. Это то же самое, что было с SARS (атипичная пневмония, вызванная вирусом, в 2002 году - прим. ТАСС). Инфекция кончилась, а вакцину посчитали нецелесообразной", - отметил он.

Эксперт предположил, что науке требуется толчок, который позволил бы ускорить тесты и сделал бы возможным производство вакцин до того, как они перестают быть актуальными. Пока же тесты занимают длительное время, поскольку нужно проверить влияние препарата на людей, на их репродуктивные функции, оценить их безопасность в целом.

Малеев напомнил, что при многих инфекциях вакцину в целом создать нельзя. "Например, миллионы людей умирают от малярии, вакцины нет до сих пор. ВИЧ-инфекция - нет вакцины, гепатит-С - нет вакцины. И потом, их должны научиться делать так, чтобы делать их за короткое время",- сказал он.

"Иначе люди гибнут, другие приобретают иммунитет, и когда все люди, значительная их часть, приобретают иммунитет, уже и смысла не будет, не будет ярко выраженным эффект от этой вакцины", - сказал он.