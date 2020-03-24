{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Личные данные граждан ЕС могут быть переданы властям ради борьбы с коронавирусом

Официальный представитель Еврокомиссии отметил, что это не противоречит нормам сообщества

БРЮССЕЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Личные данные граждан государств ЕС, включая медицинские или данные о контактах, могут передаваться компетентным властям ради борьбы с пандемией коронавируса, это не противоречит нормам ЕС. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Еврокомиссии на видеобрифинге в Брюсселе.

"В ЕС существует наиболее развитая и эффективная защита личных данных. В соответствии с этими нормами, персональные данные граждан ЕС, в том числе содержащие медицинскую тайну или данные о контактах, могут передаваться компетентным властям, когда это необходимо для общественной безопасности. В данном случае, когда речь идет об общественном здоровье и борьбе с пандемией, раскрытие личных данных по запросу компетентных властей не противоречит нормам ЕС", - сказал он.

Ранее ведущие операторы мобильной связи Бельгии сообщили, что передают властям данные о контактах своих абонентов в случае запросов, нацеленных на определение круга возможных зараженных коронавирусом.

Теги
БельгияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Молния
Росавиация: вопрос с возвратом россиян из Шарм-эш-Шейха и Хургады прорабатывается
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС