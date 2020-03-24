Личные данные граждан ЕС могут быть переданы властям ради борьбы с коронавирусом

БРЮССЕЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Личные данные граждан государств ЕС, включая медицинские или данные о контактах, могут передаваться компетентным властям ради борьбы с пандемией коронавируса, это не противоречит нормам ЕС. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Еврокомиссии на видеобрифинге в Брюсселе.

"В ЕС существует наиболее развитая и эффективная защита личных данных. В соответствии с этими нормами, персональные данные граждан ЕС, в том числе содержащие медицинскую тайну или данные о контактах, могут передаваться компетентным властям, когда это необходимо для общественной безопасности. В данном случае, когда речь идет об общественном здоровье и борьбе с пандемией, раскрытие личных данных по запросу компетентных властей не противоречит нормам ЕС", - сказал он.

Ранее ведущие операторы мобильной связи Бельгии сообщили, что передают властям данные о контактах своих абонентов в случае запросов, нацеленных на определение круга возможных зараженных коронавирусом.