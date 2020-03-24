Комитет по охране памятников Петербурга потребовал ускорить реставрацию Дачи Фаберже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Глава комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга Сергей Макаров направил обращение в Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры при Минкультуры РФ о необходимости срочной реставрации Дачи Фаберже в Осиновой Роще под Петербургом, которая находится в аварийном состоянии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба КГИОП.

"Председатель КГИОП Сергей Макаров подписал обращение к руководителю ФГБУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" по Северо-Западному федеральному округу Максиму Золотареву с просьбой неотложно провести первоочередные противоаварийные работы в отношении объекта культурного наследия федерального значения "Дача Фаберже К. Г. (А. К.)" в Осиновой Роще. По заявлению АУИПИК КГИОП в декабре 2019 года выдал задание на проведение работ по сохранению памятника, однако до настоящего времени проектная документация в комитет так и не поступила. Также необходимо принять меры по ограничению доступа посторонних лиц и обеспечить охрану", - говорится в сообщении комитета.

На территории Дачи Фаберже, которая признана памятником усадебной архитектуры, расположены дом начала ХХ века, конюшня, служебный корпус и ледник того же периода постройки, а также парк с прудом и фонтан. Как отметили в КГИОП, объект находится в аварийном состоянии. "В соответствии с условиями охранного обязательства работы по реставрации объекта должны быть завершены до середины 2022 года", - уточнили в КГИОП.

Дачная местность Осиновая роща к северу от Петербурга привлекала многих людей искусства в конце XIX века - там соседствовали семьи Бенуа, Бруни, Савицкого. Глава ювелирной фирмы Карл Фаберже купил дачный участок на Дибунской дороге в 1883 году. Он построил там деревянный дом, а затем передал дачу своему сыну Агафону, который поручил перестройку дома архитектору Ивану Гальнбеку. Дача трансформировалась в респектабельный особняк с характерной для модерна выразительной сложной объемно-пространственной структурой.

В советское время дача семьи Фаберже находилась в ведении лечебно-оздоровительных организаций, в ней размещались дом отдыха, военные лагеря, госпиталь, офицерский детский санаторий, детские учреждения Академии тыла и транспорта Советской Армии. В 1980-х годах на даче произошел пожар, который нанес ущерб зданию. В настоящее время дача пустует.