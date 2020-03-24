В Нидерландах число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось более чем на 800

ГААГА, 24 марта. /ТАСС/. Более 800 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нидерландах за последние сутки. Общее число инфицированных на данный момент составляет 5560 человек, сообщили во вторник в Национальном институте здравоохранения и окружающей среды страны.

"Коронавирусная инфекция (COVID-19) была выявлена у 811 человек, - сказали в организации. - Таким образом, общее число заразившихся достигло 5560 человек". Из них почти 1,5 тыс. госпитализированы.

"В общей сложности умерли 276 человек", - добавили в институте. Средний возраст умерших составляет 82 года.

Чтобы предотвратить распространение вируса, правительство Нидерландов приняло ряд мер. До ограничения передвижения пока не дошло, однако людям рекомендуется оставаться дома, по мере возможности работать удаленно и не выезжать в другие страны без крайней необходимости. Запрещено собираться в группы из трех и более человек (за исключением семей) и требуется придерживаться на улице расстояния в 1,5 м друг от друга. Нарушителям правила грозит штраф в размере €400 для физлиц и €4 тыс. - для юрлиц. Закрыты все культурно-развлекательные учреждения, кафе, бары, рестораны, парикмахерские, сауны, салоны красоты. В средних школах отменены выпускные экзамены. Магазины и аптеки пока остаются открытыми, однако в них пускают лишь ограниченное число покупателей.