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Распространение коронавируса нового типа

В Саудовской Аравии зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

Общее число инфицированных в стране достигло 767 человек

ТАСС, 24 марта. Власти Саудовской Аравии объявили о первом в стране случае смерти пациента, заразившегося коронавирусом нового типа. Об этом во вторник сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на Минздрав королевства.

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По информации ведомства, пациент, афганец по национальности, умер в понедельник.

Согласно последним данным, в королевстве зафиксировано еще 205 случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 767 человек.

В понедельник король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в целях борьбы с распространением COVID-19 подписал указ о введении в королевстве комендантского часа сроком на три недели и наказания за его нарушение (от штрафа до тюремного заключения сроком до 20 суток). Ранее власти уже отменили все развлекательные и спортивные мероприятия, саммиты и конференции, ввели временное ограничение для подданных и иностранцев на совершение умры (малого хаджа, не имеющего строгой привязки ко времени года в отличие от большого хаджа), объявили о прекращении массовых молитв во всех мечетях. 20 марта на неопределенное время закрылись и две святыни ислама - Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть Пророка в Медине.

Теги
Саудовская АравияСауд, Сальман бен Абдель Азиз, АльРаспространение коронавируса нового типа
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