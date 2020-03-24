Власти Крыма заявили, что в регионе не будет необоснованного повышения цен

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Правительство Республики Крым договорилось с руководством торговых сетей о недопущении необоснованного повышения цен на социально значимые товары, меморандум о сотрудничестве был подписан, сообщает пресс-служба главы крымского правительства Юрия Гоцанюка.

"Правительство Республики Крым принимает все меры по недопущению экономически необоснованного роста цен на социально значимые товары, устранению спекулятивного фактора на рынке, повышению удельного веса товаров крымских производителей в розничной торговле. <…> В этой связи сегодня мы подписали меморандум между Советом министров и субъектами системы розничной торговли, в частности, с крупными торговыми сетями", - приводятся в сообщении слова Гоцанюка.

В рамках соглашения торговые сети обязуются устанавливать приемлемую наценку на ряд социально значимых продуктов первой необходимости. Размер наценки не называется. "Мы также рассчитываем, что крупные торговые сети при формировании розничных цен на отдельные виды продовольственных товаров будут применять согласованные с правительством республики наценки и руководствоваться принципами добросовестности", - отметил премьер-министр республики.