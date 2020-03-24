В Архангельске составят Книгу памяти о погибших в войну на территории Белоруссии

АРХАНГЕЛЬСК, 24 марта. /ТАСС/. Поисковики Архангельской области создадут электронную Книгу памяти об уроженцах региона, погибших во время Великой Отечественной войны на территории Белоруссии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации региона.

"Основная идея проекта - составление электронной Книги памяти уроженцев Архангельской области, погибших на территории Республики Беларусь. В ходе реализации инициативы планируется создать интерактивную карту, где будут обозначены места гибели архангелогородцев. На сегодняшний день выявлены данные о 2240 северянах, это не окончательная цифра", - говорится в сообщении.

Первая часть книги вышла на диске, в ней рассказывается о судьбах 41 бойца из Белоруссии, которые в годы войны умерли от ран в госпиталях Архангельской области. Здесь собраны наградные листы бойцов, архивные документы, фотографии мемориалов, где они захоронены.

Реализация проекта рассчитана на полтора года. В июне 2021 года участники планируют поехать в Белоруссию и посетить знаковые места периода войны: Брестскую крепость, Хатынь, историко-культурный комплекс "Линия Сталина".