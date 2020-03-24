{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Архангельске составят Книгу памяти о погибших в войну на территории Белоруссии

Реализация проекта рассчитана на полтора года

АРХАНГЕЛЬСК, 24 марта. /ТАСС/. Поисковики Архангельской области создадут электронную Книгу памяти об уроженцах региона, погибших во время Великой Отечественной войны на территории Белоруссии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации региона.

"Основная идея проекта - составление электронной Книги памяти уроженцев Архангельской области, погибших на территории Республики Беларусь. В ходе реализации инициативы планируется создать интерактивную карту, где будут обозначены места гибели архангелогородцев. На сегодняшний день выявлены данные о 2240 северянах, это не окончательная цифра", - говорится в сообщении.

Первая часть книги вышла на диске, в ней рассказывается о судьбах 41 бойца из Белоруссии, которые в годы войны умерли от ран в госпиталях Архангельской области. Здесь собраны наградные листы бойцов, архивные документы, фотографии мемориалов, где они захоронены.

Реализация проекта рассчитана на полтора года. В июне 2021 года участники планируют поехать в Белоруссию и посетить знаковые места периода войны: Брестскую крепость, Хатынь, историко-культурный комплекс "Линия Сталина".

Теги
Арктика сегодня
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Российские авиакомпании 23 марта вернули более 1,3 тыс. человек
Россияне были вывезены из семи стран
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС