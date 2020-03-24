В Швеции количество случаев заражения коронавирусом приблизилось к 2,3 тыс.

СТОКГОЛЬМ, 24 марта. /ТАСС/. Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Швеции возросло за сутки с 2016 до 2272 (22 заразившихся на 100 тыс. человек населения). Об этом сообщило во вторник управление здравоохранения страны.

В королевстве умерли 36 заразившихся (56% - мужчины, средний возраст - 82 года), 115 человек находятся в отделениях интенсивной терапии, их средний возраст - 66 лет. Общее число инфицированных в стране в действительности может быть больше, так как власти берут анализы лишь у тех, кто попал в больницу.

Во вторник власти объявили, что обслуживание в ресторанах будет проводиться только за столами, которые не должны быть расположены близко друг от друга, в барах нельзя стоять у стойки. Пожилых людей призвали воздержаться от поездок на пасхальные каникулы, но не требуют, чтобы они оставались дома. Ранее сообщалось о распространении инфекции на лыжных курортах страны, но управление здравоохранения пока не намерено закрывать их.

Правительство Швеции после решения ЕС закрыло границы для иностранцев, не проживающих в Евросоюзе, жителей страны призвали не проводить собрания численностью более 500 человек. Власти также рекомендовали перевести школы старших классов, курсы для взрослых и вузы на дистанционное обучение. Детсады, школы начальных и средних классов по-прежнему работают.