Карантин и песни на балконах. Финны привыкают жить в условиях эпидемии коронавируса

ХЕЛЬСИНКИ, 24 марта. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. В Хельсинки, особенно в центре, обычно многолюдно и шумно, однако этой весной в городе все иначе. Людей в центре практически нет. Магазины и рестораны безлюдны или закрыты, полупустыми ходят трамваи, а на улицах можно встретить лишь редких прохожих. Такое в Хельсинки бывает, как правило, после летнего праздника Юханнус (Иванов день) в конце июня, когда начинается сезон отпусков и финны разъезжаются по дачам и заграничным курортам. Но до лета еще далеко.
В стране действует запрет группы более 10 человек, рекомендовано максимально сократить социальные контакты и поддерживать связь друг с другом по телефону или интернету. Об этом напоминает электронный экран на трамвайной остановке в Хельсинки. Там на двух языках - финском и шведском - даются советы о том, как уберечь от инфекции себя и окружающих: остаться дома, если заболел, соблюдать при общении дистанцию хотя бы в метр, не посещать стариков или пациентов в больницах, найдя другие способы связи.
Многие рестораны и ночные клубы еще остаются открытыми, решение по ним правительство может принять уже на этой неделе.
Число заразившихся в Финляндии продолжает расти. Из почти 800 подтвержденных случаев коронавируса большинство приходится на столичный регион - Хельсинки и окружающие его города.
Возвращение домой и карантин
В минувшие выходные сразу 11 рейсов финской авиакомпании Finnair вывозили финнов на родину из охваченной эпидемией Испании. Прилетевший одним из них Ханну рассказал корреспонденту ТАСС, что пассажиров в самолете ждали бутылка воды и печенье, а также инструкции, как действовать при возвращении в Финляндию: прибывающие из-за рубежа должны соблюдать 14-дневный карантин.
По словам Ханну, часть пассажиров летела в масках и одноразовых перчатках. По прилете в Финляндию их пропустили через отдельный выход, однако затем все вернувшиеся из Испании все равно вышли в общий терминал. "Домой уезжали в том числе на поездах, автобусах, брали такси. А некоторые сразу заходили в продуктовый магазин внутри аэропорта, хотя делать это власти строго не рекомендуют", - вспомнил собеседник агентства.
Сейчас Ханну проводит время дома, дышит свежим воздухом во дворе, гуляет с собакой и иногда катается на велосипеде. Физических контактов с другими людьми избегает, в магазины не ходит. Все необходимое помогают купить дети.
Полки магазинов практически заполнились после ажиотажа, который царил в торговых точках еще полторы недели назад. Появились и макароны, и консервы, и туалетная бумага, которую, правда, все равно продолжают разбирать более активно, чем до эпидемии. По-прежнему сложно найти антисептики для рук - в нескольких посещенных корреспондентом ТАСС супермаркетах и аптеках их нет уже больше недели.
Встречи на балконе
Вдали от центра Хельсинки, в районе Арабиа, вдоль берега парами или в одиночестве прогуливаются люди. Прохожих там больше, чем в центре, но все держатся друг от друга на расстоянии в несколько метров. Это позволяет огромная парковая территория у моря.
С начала прошлой недели жители одного из домов в этом районе придумали новое совместное занятие на время карантина - вместе петь, выйдя на балконы. Постояльцу дома, который принадлежит жилищному объединению Loppukiri, согласно правилам, должно быть не менее 48 лет. Многие жильцы там старше этого возраста и находятся в группе риска по коронавирусу, поэтому в период эпидемии контакты между ними сведены к минимуму.
Вот уже неделю ровно в шесть вечера жители выходят на балконы и вместе исполняют три песни. Один из них координирует усилия собравшихся, дирижируя хором со двора. Пока это единственный вид совместного досуга, который точно безопасен для участников. Послушать их приходит местная публика, которую поющие тоже призывают присоединяться к хору.
В минувший понедельник одной из композиций, исполненных жильцами, стала рассказывающая о финском характере Laulu Suomessa ("Песня в Финляндии") на стихи финского поэта-просветителя Яакко Ютейни, которые он написал еще в 1816 году.
Коронавирус в Финляндии
Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии выросло во вторник до 792, за сутки увеличившись на 92. 21 марта был зарегистрирован первый в стране летальный исход от сопутствующего заболевания - умер пожилой человек. А первый случай заражения выявили еще в январе, но гражданка Китая, у который тогда была обнаружена инфекция, выздоровела.
С 19 марта по 13 апреля Финляндия закрыла границы из-за ситуации с коронавирусом. В стране закрыты и переведены на дистанционное обучение школы и вузы, детсады продолжают работать, однако родителям по возможности рекомендуется оставлять детей дома. Многие компании перевели сотрудников на удаленную работу.
Правительство планирует, вероятно, уже на этой неделе принять новые меры по борьбе с эпидемией, ограничив передвижение между столичным регионом и остальной частью Финляндии.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.