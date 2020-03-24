Карантин и песни на балконах. Финны привыкают жить в условиях эпидемии коронавируса

Число заразившихся в Финляндии продолжает расти. Из почти 800 подтвержденных случаев коронавируса большинство приходится на Хельсинки и окружающие его города

ХЕЛЬСИНКИ, 24 марта. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. В Хельсинки, особенно в центре, обычно многолюдно и шумно, однако этой весной в городе все иначе. Людей в центре практически нет. Магазины и рестораны безлюдны или закрыты, полупустыми ходят трамваи, а на улицах можно встретить лишь редких прохожих. Такое в Хельсинки бывает, как правило, после летнего праздника Юханнус (Иванов день) в конце июня, когда начинается сезон отпусков и финны разъезжаются по дачам и заграничным курортам. Но до лета еще далеко.

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В стране действует запрет группы более 10 человек, рекомендовано максимально сократить социальные контакты и поддерживать связь друг с другом по телефону или интернету. Об этом напоминает электронный экран на трамвайной остановке в Хельсинки. Там на двух языках - финском и шведском - даются советы о том, как уберечь от инфекции себя и окружающих: остаться дома, если заболел, соблюдать при общении дистанцию хотя бы в метр, не посещать стариков или пациентов в больницах, найдя другие способы связи. Многие рестораны и ночные клубы еще остаются открытыми, решение по ним правительство может принять уже на этой неделе.

Число заразившихся в Финляндии продолжает расти. Из почти 800 подтвержденных случаев коронавируса большинство приходится на столичный регион - Хельсинки и окружающие его города. Возвращение домой и карантин В минувшие выходные сразу 11 рейсов финской авиакомпании Finnair вывозили финнов на родину из охваченной эпидемией Испании. Прилетевший одним из них Ханну рассказал корреспонденту ТАСС, что пассажиров в самолете ждали бутылка воды и печенье, а также инструкции, как действовать при возвращении в Финляндию: прибывающие из-за рубежа должны соблюдать 14-дневный карантин. По словам Ханну, часть пассажиров летела в масках и одноразовых перчатках. По прилете в Финляндию их пропустили через отдельный выход, однако затем все вернувшиеся из Испании все равно вышли в общий терминал. "Домой уезжали в том числе на поездах, автобусах, брали такси. А некоторые сразу заходили в продуктовый магазин внутри аэропорта, хотя делать это власти строго не рекомендуют", - вспомнил собеседник агентства. Сейчас Ханну проводит время дома, дышит свежим воздухом во дворе, гуляет с собакой и иногда катается на велосипеде. Физических контактов с другими людьми избегает, в магазины не ходит. Все необходимое помогают купить дети. Полки магазинов практически заполнились после ажиотажа, который царил в торговых точках еще полторы недели назад. Появились и макароны, и консервы, и туалетная бумага, которую, правда, все равно продолжают разбирать более активно, чем до эпидемии. По-прежнему сложно найти антисептики для рук - в нескольких посещенных корреспондентом ТАСС супермаркетах и аптеках их нет уже больше недели. Встречи на балконе Вдали от центра Хельсинки, в районе Арабиа, вдоль берега парами или в одиночестве прогуливаются люди. Прохожих там больше, чем в центре, но все держатся друг от друга на расстоянии в несколько метров. Это позволяет огромная парковая территория у моря. С начала прошлой недели жители одного из домов в этом районе придумали новое совместное занятие на время карантина - вместе петь, выйдя на балконы. Постояльцу дома, который принадлежит жилищному объединению Loppukiri, согласно правилам, должно быть не менее 48 лет. Многие жильцы там старше этого возраста и находятся в группе риска по коронавирусу, поэтому в период эпидемии контакты между ними сведены к минимуму.