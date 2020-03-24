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Распространение коронавируса нового типа

Минздрав запустил сервис, где можно узнать свою принадлежность к группам риска по COVID-19

Там же можно вести дневник наблюдения за своим здоровьем

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минздрав совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустили специальный сервис на Едином портале государственных слуг, на котором можно узнать свою принадлежность к группам риска по заболеванию, вызванному новой коронавирусной инфекцией, а также вести дневник наблюдения за своим здоровьем. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Минздрава.

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"Минздравом России совместно с Минкомсвязи России на Едином портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) создан специальный сервис, посвященный коронавирусу и позволяющий определить свою принадлежность к группам риска, а также вести дневник наблюдения за своим состоянием здоровья", - говорится в сообщении.

Как поясняют в министерстве, разработанный Минздравом опросник о коронавирусе поможет быстро и легко определить, относится ли человек прошедший опрос к группе риска по заболеванию. В частности, нужно ли ему вызывать скорую или можно ограничиться самоизоляцией и находиться дома 14 дней для того, чтобы не подвергать опасности окружающих. Также предлагается заполнить дневник здоровья, который позволит следить за основными параметрами здоровья, такими как: температура тела, пульс, жалобы и симптомы.

Кроме того, житель РФ может прикрепить данные полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), благодаря которому человеку будет предоставлена вся необходимая информация о прикреплении к медучреждению. "Информация будет передаваться на уровень субъекта РФ, в котором гражданин проживает, а уже субъект сможет ее маршрутизировать в медицинскую организацию. Гражданам рекомендуется указывать номер своего полиса ОМС в учетной записи на портале. Это позволит посредством автоматического взаимодействия с территориальными фондами обязательного медицинского страхования установить к какой медицинской организации гражданин прикреплен и правильно и быстро маршрутизировать этот запрос", - добавили в пресс-службе.

В Минздраве также настоятельно рекомендуют при наличии высокой температуры и затрудненного дыхания сразу вызывать скорую помощь. "Сервис доступен всем, кто зарегистрирован на Едином портале госуслуг - даже по упрощенной схеме, не требующей подтверждения учетной записи", - следует из сообщения.

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