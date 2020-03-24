Власти регионов ЦФО из-за пандемии запрещают въезд туристов и закрывают бассейны

ТАСС, 24 марта. Власти ряда регионов Центрального федерального округа (ЦФО) вводят дополнительные меры профилактики коронавируса. В Рязанской области закрывают бассейны и фитнес-центры, в Костромской - филармонию и драмтеатр, в Тульской - с 25 марта запрещают прием туристов и паломников. О новых решениях рассказали ТАСС в пресс-службах облправительств и горадминистраций.

На данный момент в регионах ЦФО известно о 29 случаях заражения коронавирусной инфекцией. Шесть из них в Воронежской области, пять - в Тульской области, по три - в Тверской, Тамбовской, по два - в Липецкой, Калужской, Орловской, Рязанской и Ивановской, по одному - в Брянской и Ярославской областях. Ранее были выписаны из больниц три человека в Липецкой области, выздоровела также жительница Белгорода, проходившая лечение в Москве.

Дополнительные меры профилактики

На оперативном совещании в правительстве Тульской области во вторник объявили о введении в регионе с 25 марта новых мер профилактики коронавирусной инфекции. Так, до 12 апреля туристическим операторам и епархиальным паломническим центрам запрещен прием организованных групп туристов, паломников как из других регионов, так и между районами области. "Во всех общественных помещениях, предприятиях общепита запрещено употребление курительных табачных и нетабачных изделий, в том числе кальянов. В кафе и ресторанах столы и стулья будут ставить так, чтобы расстояние между посетителями составляло не менее 1,5 метра", - отметили в пресс-службе правительства региона.

В Рязанской области управление Роспотребнадзора обязало прекратить допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры, аквапарки, объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей до особого распоряжения. В отелях, гостиницах, санаториях должно быть организовано питание с доставкой продуктов и готовых блюд в номера. Во всех торговых центрах организована пятиразовая уборка помещений в течение дня. Также власти Рязанской области рекомендовали прекратить работу ярмарок выходного дня.

С 25 марта в Костромской области на дистанционное обучение переводят студентов вузов и учащихся техникумов и колледжей, приостанавливают работу филармонии и драмтеатра, а 24 марта уже прекратили занятия в секциях и кружках для школьников. "Такое решение вызвано повышенными мерами безопасности в рамках работы по предотвращению завоза и распространения коронавируса на территории области", - сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор области.

Программы дистанционного обучения тестируют в школах Калуги. Для этого, по словам начальника управления образования города Ольги Лыткиной, будут использованы 15 Интернет-ресурсов. Школы самостоятельно могут выбрать наиболее удобный из них, а детям, которые не имеют возможности через интернет получать образование, на дом придут волонтеры с методическими материалами.

Правительство Тверской области рекомендовало местным управляющим компаниям принять меры против распространения коронавируса - сотрудникам работать в медицинских масках, в жилых домах проводить санитарную обработку подъездов дезинфицирующими средствами, уделить особое внимание ежедневной уборке первых этажей.

Больше масок и медтехники

Около 500 пульсоксиметров, которыми при болезнях дыхательной системы измеряют уровень кислорода в крови, во вторник получили участковые врачи и фельдшеры Ивановской области, средства на закупку были выделены из бюджета области. По данным властей региона, мощности местных предприятий по производству медицинских масок будут увеличены втрое. "С семью предприятиями достигнута договоренность, это те предприятия, которые ранее маски не производили, теперь они их начинают отшивать. Таким образом, мы в три раза увеличим наши возможности по производству медицинских масок", - приводит пресс-служба правительства региона слова губернатора Станислава Воскресенского.

В Тверской области власти планируют дополнительно приобрести 554 единицы медоборудования, в том числе 14 аппаратов искусственной вентиляции легких, а также бесконтактные термометры, тепловизоры, паровой стерилизатор, анализаторы. На эти цели предполагается направить 43,7 млн рублей. Более 12,3 млн рублей предусмотрены на закупку лекарственных препаратов, свыше 4,6 млн рублей - на приобретение средств защиты, сообщила 24 марта пресс-служба правительства региона.

Вторую лабораторию по выявлению нового коронавируса откроют в Костромской области. "Наша областная лаборатория будет работать с костромичами, которые прибыли из-за границы и не имеют симптомов заболевания", - уточнили ТАСС в пресс-службе администрации области, отметив, что сбор анализов будут проводить на десятый день после пересечения госграницы.

Более 300 студентов старших курсов костромских медколледжей направлены в поликлиники областного центра, Шарьи и Галича. Они, по данным пресс-службы департамента здравоохранения региона, помогут обеспечивать контроль за жителями, которые возвращаются из-за границы и должны остаться на домашнем карантине. "Эта помощь должна будет разгрузить немного поликлиники, чтобы врачи занимались непосредственно лечением", - отметили в пресс-службе.

Цены и продукты - под контролем

Ежедневный мониторинг наличия товаров в торговых сетях введен в Брянской области. По данным пресс-службы правительства региона, дефицита нигде не наблюдается, поставки ведутся согласно графикам. "Губернатор Александр Богомаз дал поручение проверить цены на ГСМ на автозаправочных станциях области, чтобы не допустить их повышения. Информация будет направлена для проверки в УФАС по Брянской области", - отметили в пресс-службе.

В Тверской области также обеспечен ежедневный мониторинг цен и наличия товаров в магазинах, в том числе сетевых. По оперативным данным администрации Курской области, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона работают в штатном режиме. "По последней информации, поступают сигналы в розничные сети от производителей и поставщиков продуктов о заявках на повышение цен на некоторые позиции. Мы в ручном режиме отработаем это совместно с антимонопольной службой", - сообщил на заседании замглавы региона Сергей Стародубцев.

Региональный ситуационный центр по мониторингу текущей экономической и социальной ситуации откроют в Тульской области, он будет работать на базе регионального управления Федеральной налоговой службы. В центр могут обращаться организации и индивидуальные предприниматели по проблемным ситуациям в деятельности компаний, которые непосредственно вызваны распространением коронавирусной инфекции. По поручению губернатора Алексея Дюмина подготовлен комплекс дополнительных мер поддержки бизнеса. В частности, получателям займов в областном фонде поддержки малого предпринимательства на три месяца отсрочат выплату процентов, с 1 апреля запустят программу льготных кредитов - 100 тыс. рублей под 1% на один год.

Поддержка итальянцев

Чтобы поддержать жителей Италии, оказавшихся в наиболее сложной ситуации в связи с распространением в стране коронавируса, воспитанники Курской духовной семинарии исполнили и разместили в соцсетях получившую широкую мировую известность в конце 1940-х годов итальянскую народную песню Bella ciao ("Белла чао"). "Эта песня в поддержку нашим братьям и сестрам из Италии! У них сейчас очень тяжелые времена", - отметили в обращении воспитанники семинарии.

Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник, в котором, как и в ряде других музеев ЦФО приостановлен прием посетителей, с 25 марта начинает серию онлайн-концертов французского пианиста и композитора Николя Челоро, который выступит во Владимире, Суздале, Муромцево и Гусь-Хрустальном. Кроме того, музей готовит "антивирусную программу". "Мы для себя создали, как мы в шутку говорим, "антивирусную программу", в ходе которой будем делать интересные лекционные мероприятия, где очень узкие специалисты будут рассказывать о совершенно особенных необычных вещах музейной деятельности. Мы будем пытаться всячески расширить нашу ознакомительную деятельность с особенными вещами из наших коллекций", - сообщила журналистам генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова.

Она также заверила, что, несмотря на вынужденный простой и сокращение доходов, администрация музея не будет отменять объявленные торги на подготовку проектно-сметной документации на реставрацию Золотых ворот стоимостью около 10 млн рублей. "Я эти торги не отменю, потому что это затягивание может быть смертельно для памятников", - добавила Мельникова.