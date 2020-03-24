Лавров обсудил с членом президиума Боснии и Герцеговины меры по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обсудили во вторник по телефону координацию усилий по борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждены задачи координации действий в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а также ряд актуальных вопросов российско-боснийско-герцеговинских отношений", - информировали в дипведомстве.

В министерстве указали, что телефонный разговор состоялся по инициативе боснийско-герцеговинской стороны.