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Распространение коронавируса нового типа

Лавров обсудил с членом президиума Боснии и Герцеговины меры по борьбе с коронавирусом

В МИД России указали, что телефонный разговор состоялся по инициативе боснийско-герцеговинской стороны

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обсудили во вторник по телефону координацию усилий по борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждены задачи координации действий в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а также ряд актуальных вопросов российско-боснийско-герцеговинских отношений", - информировали в дипведомстве.

В министерстве указали, что телефонный разговор состоялся по инициативе боснийско-герцеговинской стороны.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБосния и ГерцеговинаРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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