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Составлен рейтинг регионов России по подключению фармотрасли к системе маркировки

На Сахалине, в Новгородской и Ульяновской областях все аптеки оказались подключены к этой системе

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор маркировки в РФ, составил рейтинг российских регионов по подключению организаций фармацевтической отрасли к системе маркировки товаров. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ЦРПТ.

"В топ-5 регионов-лидеров по подключению аптек к системе маркировки лекарств вошли Сахалинская, Новгородская и Ульяновская области (по 100%), город Севастополь и Астраханская область (по 96%)", - говорится в сообщении.

По подключению медицинских организаций к системе маркировки лекарств лидерами стали Сахалинская область (93%), Пензенская область (92%), Ненецкий автономный округ (84%), Астраханская область (80%), Волгоградская область (77%).

"В системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) зарегистрировано 73% аптек по всей России - это около 14 тыс. организаций. Статистика по подключению медицинских организаций несколько иная, в целом портят ее отстающие регионы", - приводит пресс-служба комментарий руководителя товарной группы "Фарма" ЦРПТ Сергея Холкина. По его словам, оператор в настоящее время активно работает над подключением медучреждений частного сектора вместе с Росздравнадзором.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий (термин означает дорогие и жизненно необходимые лекарственные препараты) началась 1 октября 2019 года. Для остальных лекарств, согласно закону об обращении лекарственных средств, предусмотрен поэтапный переход на маркировку с января по июль 2020 года.

Теги
Ульяновская областьАстраханская областьВолгоградская областьНовгородская областьПензенская областьСахалинская областьСевастопольНенецкий автономный округ
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