Эксперт: эпидемия коронавируса в зонах конфликтов грозит катастрофическими последствиями

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Распространение коронавируса в Сирии, Ливии и других зонах конфликтов приведет к катастрофическим последствиям из-за сложившейся там тяжелой гуманитарной ситуации. Такое мнение во вторник в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к глобальному прекращению огня в связи с эпидемией.

"Распространение коронавируса может оказаться очень серьезным фактором, дополнительно осложняющим ситуацию в зонах конфликтов. Это относится не только к регионам, где непосредственно идут боевые действия, но ко всем хрупким, нестабильным, не очень эффективным государствам, - сказал Кортунов. - Одно дело, когда кризис возникает в эффективном, авторитарном государстве, таком как Китай, или в развитых странах Европейского континента. Если предположить, что он распространится, например, в Афганистане, Южном Судане или в зонах конфликтов, то результаты, по всей видимости, будут более драматическими".

Аналитик указал на ситуацию в Ливии и Сирии. "Сейчас от Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Ливии распространяется такая информация, что наемники, которые воюют на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, якобы могут занести коронавирус в Ливию. Поскольку инфраструктура здравоохранения разрушена, последствия могут быть очень серьезными, - подчеркнул эксперт. - Мы слышим время от времени, что случаи коронавируса зафиксированы в Сирии. Если представить, что, например, в Идлибе, который испытывает гуманитарную катастрофу, начнется еще и эпидемия коронавируса, то он распространится очень быстро".

По мнению Кортунова, СБ ООН должен принять решительные меры, чтобы пресечь подпитку боевых действий в зонах вооруженных конфликтов со стороны внешних сил. Он обратил внимание на то, что Совбез пока не проводил заседаний, посвященных борьбе с пандемией.

Недостаток координации

По мнению собеседника агентства, в настоящий момент международное взаимодействие в борьбе с заболеванием осуществляется недостаточно интенсивно.

"Можно сказать, что эта пандемия, скорее, разъединила, чем объединила международное сообщество, - продолжил эксперт. - Много есть примеров того, как друг друга обвиняют, кто виноват, откуда пошел вирус. Устанавливаются ограничения, в том числе на поставки медикаментов, то есть понятно, что что-то идет не так".

По словам аналитика, призывы Гутерриша к G20 активизировать усилия логичны, поскольку в 2008 году это объединение было созвано в своем нынешнем виде именно как инструмент реагирования на внезапные глобальные угрозы. На тот момент это был финансовый кризис. Более активная совместная работа стран "двадцатки", убежден Кортунов, позволила бы легче преодолеть "глобальную экономическую рецессию, которая переплелась с распространением коронавируса". В частности, полагает аналитик, G20 могла бы заняться стабилизацией валютных курсов, сдерживанием протекционизма, укреплением ВТО и координацией гуманитарной помощи в мире.