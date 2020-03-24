Власти регионов обеспечат медиков защитными масками в приоритетном порядке

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Властям регионов России рекомендовано при распределении защитных медицинских масок в первую очередь обеспечивать ими медиков и других лиц, контактирующих с зараженными коронавирусом. Как сообщает пресс-служба правительства России, такое поручение дано по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения вируса в РФ, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова.

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при распределении средств индивидуальной защиты (масок) исходить из необходимости первоочередного обеспечения ими медицинских работников и иных лиц, контактирующих с заболевшими новой коронавирусной инфекцией или имеющими признаки такого заболевания", - говорится в перечне поручений.

Роспотребнадзору совместно с Минздравом, Фондом социального страхования и властями регионов поручено предусмотреть возможность использования и переоборудования подведомственных им лечебно-реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций в целях изоляции и оказания медицинской помощи лицам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.