{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Власти регионов обеспечат медиков защитными масками в приоритетном порядке

В первую очередь масками будут обеспечивать медперсонал и лиц, которые находились в контакте с зараженными

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Властям регионов России рекомендовано при распределении защитных медицинских масок в первую очередь обеспечивать ими медиков и других лиц, контактирующих с зараженными коронавирусом. Как сообщает пресс-служба правительства России, такое поручение дано по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения вируса в РФ, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова.

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при распределении средств индивидуальной защиты (масок) исходить из необходимости первоочередного обеспечения ими медицинских работников и иных лиц, контактирующих с заболевшими новой коронавирусной инфекцией или имеющими признаки такого заболевания", - говорится в перечне поручений.

Роспотребнадзору совместно с Минздравом, Фондом социального страхования и властями регионов поручено предусмотреть возможность использования и переоборудования подведомственных им лечебно-реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций в целях изоляции и оказания медицинской помощи лицам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В ВОЗ не исключат, что США могут стать эпицентром пандемии коронавируса
В то же время в организации позитивно оценили предпринимаемые в США шаги в сфере противодействия распространению коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС