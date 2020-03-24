Крестный ход на машинах и службы онлайн. Какие меры приняли конфессии на фоне пандемии

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) предложил всем епархиям Русской православной церкви (РПЦ) сообщать властям субъектов Российской Федерации о предпринятых мерах против распространения коронавируса, предписанных утвержденной Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Священным синодом РПЦ инструкцией.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Конфессии в России ввели собственные ограничения для верующих вслед за принятыми в регионах мерами на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. В католических храмах и синагогах в разных городах страны перешли на богослужения онлайн, в Ижевске провели крестный ход на автомобилях, в буддийских храмах дольше обычного стали окуривать помещения благовониями с антисептическими свойствами, а имамам в мечетях рекомендовали сократить длительность пятничной проповеди, сообщают корреспонденты ТАСС.

"В случае издания официальных актов региональных властей принимать, исходя из пастырских соображений и заботы о людях, иные меры, не противоречащие строю церковной жизни", - говорится в его циркулярном письме, опубликованном официальным сайтом РПЦ во вторник.

Согласно письму, "вопрос об ограничении доступа в храмы для присутствия за богослужениями может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест", - говорится в письме.

Без паломников

До 12 апреля в связи с рисками распространения коронавируса отменены все паломнические и туристические экскурсии на территории одного из старейших и самых крупных в России мужских монастырей - Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

"К сожалению, в Псковской области обнаружено моровое поветрие, о котором мы все знаем <…> Поэтому все паломнические поездки сейчас приостановлены. Богослужения в монастыре не останавливаются. Будем молиться все вместе о том, чтобы благополучно без потерь перейти это особое великопостное испытание", - сказал митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в видеообращении к туристам и паломникам.

Между тем, в Соловецком монастыре не пришлось вводить ограничения на посещение паломниками, поскольку сейчас сообщение с архипелагом осуществляется только воздушным транспортом и более 50 человек (ограничение на максимальное число участников мероприятий в регионе) пока не собираются, пояснили ТАСС в пресс-службе монастыря.

Меры предосторожности в храмах

В Белгородской и Старооскольской епархии на период борьбы с пандемией возродят традицию пятикратного колокольного звона. "Во всех храмах области в течение дня пять раз будут звонить колокола на протяжении трех минут", - рассказали ТАСС в пресс-службе епархии.

В храмах Томска, которые являются одними из старейших в Сибири, прихожанам будут раздавать одноразовые стаканчики для святой воды и для "запивки" после причастия, сообщила ТАСС руководитель информационного отдела Томской епархии РПЦ Полина Осипенко. Священники Оренбургской епархии готовы на время действия рекомендаций для пожилых людей не покидать свои дома проводить обряды в их квартирах. "Священник посещает людей в болезни или немощи, пожилых исповедует и причащает дома. Может быть с такой практикой не все знакомы, сейчас она станет больше известна", - сказал ТАСС представитель епархии отец Леонид.

В Астраханской области, в связи с угрозой распространения коронавируса, отменили пасхальный крестный ход, запланированный на 19 апреля. Подготовку и проведение пасхальных спектаклей отменили в Ханты-Мансийской епархии. В Иркутске из-за ограничений во вторник в культурно-досуговом центре "Россия" без зрителей состоялась музыкальная постановка "Баллада о рыжем поле", сообщили ТАСС в Иркутской епархии РПЦ. Концерт был посвящен 75-летию Победы и прошел по инициативе храма в честь великомученика и целителя Пантелеимона.

В Ижевске по благословению митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина прошел автомобильный крестный ход. "Священнослужители и миряне на нескольких машинах объехали Ижевск, молясь о том, чтобы Господь сохранил жителей города Ижевска и всей Удмуртии от распространения инфекции. Во главе процессии ехал автомобиль с иконой святителя Николая Чудотворца и Крестом Господним", - сообщили в пресс-службе епархии.

Во Владимирской епархии обсуждают возможности организации онлайн-трансляции пасхальных богослужений. Проведение праздничной службы в основном помещении Успенского кафедрального собора во Владимире осложняется еще и тем, что Владимиро-Суздальский музей-заповедник, в оперативном управлении которого находится храм-музей, приостановил допуск посетителей в церковь на основании приказа Минкультуры. Сейчас службы ведутся в Георгиевском приделе храма.

Пока продолжаются службы у староверов в Ненецком автономном округе. "Мы соблюдаем санитарные правила, храм проветриваем, но мы ведь еще чем отличаемся: у нас всегда принято, что перед службой верхнюю одежду сняли, обязательно руки помыли, прямо в церкви все руки моют. И каждый приходит в храм со своей посудой", - рассказал ТАСС руководитель Старообрядческой поморской общины Нарьян-Мара Александр Ляпунов.

Мессы через интернет

Распространение коронавируса стало причиной отмены многих процессий и ритуалов в Кафедральном соборе Преображения Господня, крупном католическом храме Западной Сибири. "Мы отменили важный ритуал - приветствие мира. Раньше у нас такой был обряд, когда во время мессы прихожане пожимали друг другу руки, нам пришлось от него отказаться", - пояснил ТАСС настоятель собора Денис Марчишин.

Ограничения на посещения храма ввели в Воронежском католическом приходе Пресвятой Девы Марии Заступницы (относится к Римско-католической Епархии Святого Климента в Саратове). "Ограничено число людей, которые могут посещать службу. У нас нет теперь групп и разных встреч, мы все делаем через интернет, через Skype. Все службы можно смотреть через каналы YouTube", - рассказал ТАСС представитель прихода.

На территории Сахалинской области, где во всех христианских храмах продолжают проходить богослужения, прихожанам рекомендуется приходить на службы в медицинских масках, при входе им обрабатывают руки антисептиками. В храмах с большим количеством прихожан людей делят по разным залам. Запланированные церквями мероприятия (собрания, встречи, миссионерские выезды по районам области) пока не отменены и продолжают совершаться.

Меры в мечетях

В мечетях Крыма временно приостановлено проведение коллективных молитв, а также просветительских мероприятий - до 12 апреля, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма (ДУМК). Речь идет о приостановке совершения традиционных религиозных обрядов - дуа, обрядов имянаречения и никях (бракосочетание), при этом погребальные обряды и дженазе-намаз рекомендовано проводить максимально кратко, без физического контакта и рукопожатий.

Приостановить практику проведения маджлисов, никахов и имянаречения с участием большого количества людей, а также проводить погребальные обряды с минимальным числом участников на срок до 15 апреля рекомендовали в Духовном управлении мусульман Республики Татарстан.

Муфтий Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, настоятель петербургской Соборной мечети Равиль-Хазрат Панчеев указал на необходимость ежедневно убирать помещения мечетей и молельных домов, тщательно мыть руки и соблюдать правила личной гигиены. Он также посоветовал подолгу не задерживаться в мечетях, уходить сразу после молитвы, а пожилым прихожанам - временно отказаться от посещения храмов и молиться дома, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга. Также муфтий рекомендовал имамам сократить длительность пятничной проповеди.

Все пятничные намазы временно приостановлены в соборной мечети Иванова, рассказал ТАСС председатель регионального духовного управления мусульман Фярит Ляпин. При этом пятикратные ежедневные намазы пока проходят в обычном режиме, так как на них обычно присутствуют не более 10 человек. В случае ужесточения ограничительных мер, намазы предполагается проводить в онлайн-режиме.

Окуривание благовониями

Как сообщил ТАСС полномочный представитель Буддийской традиционной Сангхи России Шакья-лама (в миру Алексей Цыбенов, Красноярск), в связи с пандемией Буддийская традиционная Сангха России объявила о введении во всех дацанах мер повышенной безопасности с 18 марта. В ежедневное расписание хуралов (молебнов) добавлены особые хуралы, способствующие защите от коронавируса, в частности, молебен "Табан Харюулга", что в переводе с бурятского языка означает "Пять сутр устранения негативных причин".

Также в дуганах - храмах, где проводятся молебны, будет больше обычного проводиться окуривание особым антисептическим буддийским составом - санзай. Это натуральное благовоние, в основе которого измельченный можжевельник. Сам Шакья-лама окуривает помещение санзаем с утра, когда читает сутру "Табан Харюулга", и в течение дня, когда проводит индивидуальные приемы.

В петербургском дацане введены ограничения по количеству присутствующих (до 50 человек) на дневных и ночных ретритах, лекциях, языковых и религиозных занятиях и практиках, а также духовно-культурных мероприятиях, на некоторые из них будет действовать система обязательной регистрации. На сайте дацана сообщается, что в его сообществе в социальной сети и на канале в YouTube будут вестись онлайн-трансляции основных молебнов.

Рекомендации раввина в мессенджерах

Единственная в Астрахани синагога закрылась по рекомендации главного раввина России Берл Лазара. "Объяснили прихожанам, как проводить служения дома, индивидуально. Онлайн-службы не проводим, но дополнительные рекомендации дает наш раввин [Исроэль Меламед] через обращения в WhatsApp", - сообщил ТАСС председатель регионального отдела Федерации еврейских общин России Мераб Амшикашвили. Полностью закрыта и синагога во Владивостоке, ряд просветительских мероприятий проходят в интернете. Решение не проводить общественные молитвы приняли и в Ростовской еврейской общине, сообщил ТАСС ее руководитель Михаил Потапов.

Большая Хоральная синагога в Санкт-Петербурге, на фоне действующих в городе ограничений открыта только в часы молитвы, все остальное время вход в нее закрыт. В духовном центре временно прекратили доступ туристических групп и отменили экскурсии. Для находящихся в группе риска пожилых посетителей благотворительной столовой в синагоге будут дважды в неделю доставлять на дом обеды на три-четыре дня, отмечается на ее сайте.

Кроме того, Берл Лазар призвал иудеев взять на себя дополнительные религиозные обязательства во время пандемии коронавируса. Он предложил дополнительные пожертвования, пост и молитву, сообщает пресс-служба Главного раввината России во вторник. "Предлагается пожертвовать по 1 тыс. рублей за каждого взрослого и по 300 рублей за каждого ребенка. Тем, кто не может выделить рекомендуемые суммы, рекомендуется дать по возможности", - говорится в сообщении пресс-службы.