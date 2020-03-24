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Распространение коронавируса нового типа

Минздрав оценит вопрос применения для лечения COVID-19 лекарств вне показаний в инструкции

Минздрав, Роспотребнадзор и Минпромторг должны отчитаться правительству о результатах работы до 26 марта

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минздрав РФ, Роспотребнадзор и Минпромторг проработают вопрос использования при оказании помощи пациентам с коронавирусом лекарств вне показаний в инструкции, указав основания для их применения.

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Об этом говорится в решениях, принятых по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, опубликованных во вторник на сайте правительства.

"Минздраву России совместно с Минпромторгом России и Роспотребнадзором проработать вопрос о целесообразности использования лекарственных препаратов вне показаний, указанных в инструкции по медицинскому применению, при оказании помощи больным, инфицированным новой коронавирусной инфекцией, с указанием оснований для применения таких лекарственных препаратов и доказательной базой эффективности их применения", - говорится в сообщении.

Ведомства должны отчитаться правительству о результатах работы до 26 марта 2020 года.

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