Посольство России во Франции получило более 250 обращений от желающих вернуться на родину

ПАРИЖ, 24 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Более 250 обращений россиян, находящихся во Франции и желающих вернуться на родину, поступило в консульский отдел посольства РФ в Париже. Об этом сообщили во вторник корреспондент ТАСС в диппредставительстве.

"К настоящему моменту зафиксировано более 250 обращений российских граждан. Им оказывается содействие по линии консульского отдела посольства в их возвращении на родину", - сообщил собеседник агентства.

Всем обратившимся предоставляется информация о возможности прибыть в Париж, если они находятся за пределами Парижа, а также о наличии доступных билетов на ближайшие регулярные рейсы "Аэрофлота". У тех, кто уже приобрел билеты на поздние даты, например на май, существует возможность бесплатного обмена на более ранние даты. Тем же, кто планировал лететь другой авиакомпанией, предлагается их приобрести.

"Рекомендуется лететь "Аэрофлотом", так как это единственное регулярное авиасообщение между Россией и Францией, - пояснил собеседник агентства. - Гражданам предлагается изыскать возможность либо приехать в Париж и улететь отсюда, либо ожидать окончания режима чрезвычайной ситуации, либо ждать возможной эвакуации, которая пока не предусматривается, пока сохраняется регулярное авиасообщение".

В понедельник посольство призвало россиян, желающим вернуться на родину из Франции на фоне введенного в стране режима всеобщей самоизоляции, подать заявления не позднее 13:00 (15:00 мск) 24 марта. Поскольку заявки продолжают поступать, консульский отдел отменил этот срок. Дипломаты просят максимально полно указывать свои личные данные в письме, которое следует отправить на электронный адрес, указанный на сайте посольства, а также сообщить, планирует ли гражданин выехать в РФ самостоятельно или собирается дождаться возможной эвакуации.

Число случаев заражения новым коронавирусом по состоянию на вечер 23 марта во Франции достигло 19856, количество летальных исходов - 860. С 17 марта в стране действуют ограничения на передвижение граждан. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.