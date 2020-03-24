{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело летчика Ярошенко

ГУ Минюста в Ростовской области не направляло за рубеж документы по делу Ярошенко

Кроме того сообщается, что Виктория Ярошенко не посещала главное управление "в связи с указанным событием"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 марта. /ТАСС/. Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации в Ростовской области опровергло факт направления документов по делу о похищении российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в тюрьме в США, в иностранные органы государственной власти. Соответствующий комментарий содержится в ответе на запрос ТАСС.

Ранее ТАСС со ссылкой на супругу россиянина Викторию Ярошенко сообщил, что в Главном управлении Минюста России по Ростовской области располагают информацией о том, что несколько фигурантов уголовного дела в настоящее время проживают во Франции, а также о намерении главного управления направить запрос французским властям, чтобы получить сведения о подозреваемых, после чего объявить их в международный розыск. Также Ярошенко сообщала, что она посетила главное управление.

"Сотрудники главного управления не принимали участия в направлении документов по делу о похищении Константина Ярошенко в иностранные органы государственной власти, а также в опросе супруги летчика Виктории Ярошенко", - говорится в ответе на запрос. В нем также сообщается, что Виктория Ярошенко не посещала главное управление "в связи с указанным событием".

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту похищения российского летчика Константина Ярошенко сотрудниками спецслужб США и Либерии весной 2015 года. Дело было возбуждено в отношении 11 сотрудников управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США, четырех сотрудников Службы безопасности Республики Либерия, а также в отношении неустановленных лиц.

Фигуранты по указанному делу подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия"), а также ч. 2 ст. 302 УК РФ ("Принуждение подозреваемого (обвиняемого) к даче показаний путем применения угроз или иных незаконных действий со стороны лица, производящего дознание, соединенное с применением насилия, издевательств и пытки").

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Теги
СШАРоссияРостовская областьДело летчика Ярошенко
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В США к борьбе с коронавирусом привлекли более 9 тыс. военнослужащих Нацгвардии
В их задачи, в частности, входит оказание поддержки медучреждениям и обучение методам индивидуальной защиты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС