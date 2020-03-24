ГУ Минюста в Ростовской области не направляло за рубеж документы по делу Ярошенко

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 марта. /ТАСС/. Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации в Ростовской области опровергло факт направления документов по делу о похищении российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в тюрьме в США, в иностранные органы государственной власти. Соответствующий комментарий содержится в ответе на запрос ТАСС.

Ранее ТАСС со ссылкой на супругу россиянина Викторию Ярошенко сообщил, что в Главном управлении Минюста России по Ростовской области располагают информацией о том, что несколько фигурантов уголовного дела в настоящее время проживают во Франции, а также о намерении главного управления направить запрос французским властям, чтобы получить сведения о подозреваемых, после чего объявить их в международный розыск. Также Ярошенко сообщала, что она посетила главное управление.

"Сотрудники главного управления не принимали участия в направлении документов по делу о похищении Константина Ярошенко в иностранные органы государственной власти, а также в опросе супруги летчика Виктории Ярошенко", - говорится в ответе на запрос. В нем также сообщается, что Виктория Ярошенко не посещала главное управление "в связи с указанным событием".

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту похищения российского летчика Константина Ярошенко сотрудниками спецслужб США и Либерии весной 2015 года. Дело было возбуждено в отношении 11 сотрудников управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США, четырех сотрудников Службы безопасности Республики Либерия, а также в отношении неустановленных лиц.

Фигуранты по указанному делу подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия"), а также ч. 2 ст. 302 УК РФ ("Принуждение подозреваемого (обвиняемого) к даче показаний путем применения угроз или иных незаконных действий со стороны лица, производящего дознание, соединенное с применением насилия, издевательств и пытки").

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.