В Орловской области зарегистрированы первые два случая заражения коронавирусной инфекцией

ТАСС, 24 марта. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Орловской области. Семейная пара, приехавшая из Чехии, госпитализирована в городскую больницу им. С. П. Боткина в Орле, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Клычков во вторник.

"Семейная пара прибыла 18 марта из Праги в Москву. Прибыв в Орел находились в режиме самоизоляции. В ночь с пятницы на субботу они были помещены в больницу им. С. П. Боткина.. <...> Состояние заболевших стабильное... никаких осложнений нет", - сказал Клычков, уточнив, это первые два случая заражения в регионе.

Первый анализ на коронавирусную инфекцию, по словам Клычкова, был взят в Москве. До Орла муж и жена добирались на личном автотранспорте. "Сегодня мы обладаем всей информацией о контактах. Изоляция самостоятельная позволила ограничить круг лиц: всего два человека в контактной группе, плюс бабушка", - сказал глава региона.

Ребенок пары вместе с бабушкой госпитализированы в научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи метерям и детям им. З. И. Круглой. Еще один мужчина, контактировавший в ними, также находится под наблюдением медиков.