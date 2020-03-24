{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Орловской области зарегистрированы первые два случая заражения коронавирусной инфекцией

Речь идет о семейной паре, прибывшей в Москву из Праги 18 марта. До Орла они добирались на личном транспорте

ТАСС, 24 марта. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Орловской области. Семейная пара, приехавшая из Чехии, госпитализирована в городскую больницу им. С. П. Боткина в Орле, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Клычков во вторник.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Семейная пара прибыла 18 марта из Праги в Москву. Прибыв в Орел находились в режиме самоизоляции. В ночь с пятницы на субботу они были помещены в больницу им. С. П. Боткина.. <...> Состояние заболевших стабильное... никаких осложнений нет", - сказал Клычков, уточнив, это первые два случая заражения в регионе.

Первый анализ на коронавирусную инфекцию, по словам Клычкова, был взят в Москве. До Орла муж и жена добирались на личном автотранспорте. "Сегодня мы обладаем всей информацией о контактах. Изоляция самостоятельная позволила ограничить круг лиц: всего два человека в контактной группе, плюс бабушка", - сказал глава региона.

Ребенок пары вместе с бабушкой госпитализированы в научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи метерям и детям им. З. И. Круглой. Еще один мужчина, контактировавший в ними, также находится под наблюдением медиков.

Теги
РоссияОрловская областьКлычков, Андрей ЕвгеньевичРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В ВОЗ не исключат, что США могут стать эпицентром пандемии коронавируса
В то же время в организации позитивно оценили предпринимаемые в США шаги в сфере противодействия распространению коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС