Ситуация с коронавирусом в СЗФО. Госпитализация по суду, штрафы и проверки

В Калининградской области пятерых человек, находящихся на самоизоляции по коронавирусу, привлекли к административной ответственности за нарушение режима карантина, сообщил во вторник начальник регионального управления МВД генерал-майор полиции Игорь Илларионов на заседании областного оперативного штаба. "Составлены протоколы по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор...") <...> Материалы направлены для рассмотрения в мировые суды", - уточнил Илларионов.

В Коми нарушителей режима самоизоляции помогают выявлять бдительные соседи и коллеги по работе. "На горячую линию поступают звонки, в том числе, когда соседи бдительные, либо коллеги по работе фактически называют фамилии тех, кто не соблюдает режим самоизоляции. У нас на сегодня уже есть два обращения в органы полиции, чтобы зафиксировать данные факты и привлечь нарушителей к ответственности. У нас есть решения суда по принудительной госпитализации трех человек в Усинске с признаками инфекционного заболевания, которые состояли под наблюдением и категорически отказались госпитализироваться", - сообщила главный государственный санитарный врач по республике Людмила Глушкова на оперативном штабе по противодействию распространению инфекции.

Случаи заражения новой коронавирусной инфекцией выявлены, по последним данным, в семи из 11 субъектов СЗФО - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калининградской, Новгородской, Архангельской, Мурманской областях, а также в Коми. Официально подтвержденных случаев пока нет в Вологодской, Псковской областях, Карелии и Ненецком автономном округе.

ТАСС, 24 марта. Первые оштрафованные за нарушение карантина по коронавирусу и принудительно госпитализированные зафиксированы в Свеверо-Западном федеральном округе. Трое жителей Республики Коми с признаками инфекционного заболевания госпитализированы принудительно, в Калининградской области пять человек оштрафованы за нарушение карантина по коронавирусу, в Санкт-Петербурге начата доследственная проверка в отношении врача частной клиники, скрывшей поездку в Таиланд.

Главное следственное управление СК РФ по Петербургу начало доследственную проверку в отношении врача частной клиники, которая скрыла свою поездку в Таиланд, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, и вышла на работу. 15 марта врач вернулась из Таиланда и через два дня вышла на работу, где выполняла свои обязанности в штатном режиме, "поставив в опасность жизнь и здоровье персонала и пациентов данной клиники".

Первые выздоровевшие

Тяжелых случаев инфекции в регионах не зафиксировано, есть уже первые выздоровевшие. Так, по данным оперативного штаба Коми, единственный зараженный в регионе коронавирусом выздоровел и готовится к выписке. Вирус выявили у жителя Сыктывкара, вернувшегося из Ирана. Выздоровлению способствовала своевременная госпитализация, оперативно назначенный курс лечения, соблюдение рекомендаций врачей. Под медицинским наблюдением также находились лица, контактировавшие с инфицированным, все они обследованы и здоровы, сообщили в Минздраве Коми.

По данным регионального штаба Калининградской области, на 24 марта в регионе на COVID-19 обследовано 2 236 человек, выявлено семь случаев заражения, одна женщина выздоровела, еще шесть человек, включая 13-летнего подростка, остаются в больнице, состояние их стабильное. Под медицинским наблюдением 1202 человека.

Переход в онлайн

В связи с ограничениями многие учреждения культуры, крупнейшие музеи перешли на онлайн-режим работы. Причем на интернет-ресурсах посетители могут увидеть уникальные места и предметы, которые до этого момента туристам не показывали.

Музей-заповедник "Кижи" в Карелии впервые запустил собственный подкаст о предметах из экспозиции, три выпуска которого вышли во вторник, и их можно послушать в группе музея "ВКонтакте". В ближайшее время музей с помощью онлайн-экскурсии и фотопанорам покажет места на территории острова и погоста, куда обычно туристов не пускают. До официального открытия, запланированного на лето 2020 года, откроет свои двери после многолетней реконструкции Преображенская церковь, правда, пока только в интернете, рассказали ТАСС в пресс-службе музея.

В Новгородской области, где официально подтвержден первый случай заражения коронавирусом, областная универсальная научная библиотека запустила Instagram-проект "Кремлевские книжники", с помощью которого эксперты будут рассказывать пользователям сети о хранителях книжных фондов, работавших в учреждении на протяжении всей его истории, сообщила ТАСС автор проекта, ведущий библиотекарь отдела литературы по искусству, культуролог Ольга Федина.

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник в Псковской области также начал проводить онлайн-экскурсии и транслировать их в прямом эфире на своих страницах в социальных сетях. Научные сотрудники музея проведут экскурсии по Власьевской башне Псковского кремля XV века, расположенной в историческом центре Пскова, расскажут зрителям о тайнах псковского жемчуга и восточной торговле X века и Псковском кремле, сообщил директор учреждения Александр Голышев.

В режим онлайн переведен традиционный фестиваль детского и педагогического творчества Северо-Западного региона России "Созвучия Севера", который должен был пройти в Архангельске 24-27 марта. "На фестиваль поступило более 200 заявок. Он будет проходить в дистанционном режиме с 15 по 29 апреля. Прослушивание конкурсных выступлений пройдет дистанционно, видеозаписи выступлений ждут до 15 апреля", - сказали ТАСС в пресс-службе администрации Архангельска. Городские и федеральные учреждения культуры Петербурга также активно развивают виртуальные программы с видео-лекциями и фильмами, онлайн-экскурсиями.