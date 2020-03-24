Пассажира поезда Белгород - Москва изолировали в вагоне из-за подозрения на коронавирус

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Сотрудники РЖД и полиции изолировали вагон поезда Белгород - Москва из-за пассажира с подозрением на коронавирус. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в поезде сообщением Белгород - Москва. Пассажиру стало плохо, ему показалось, что у него коронавирусная инфекция. Сотрудники закрыли его в купе, а людей из его вагона распределили по другим вагонам. По прибытии в Москву к поезду вызвали врачей, которые сделали тест пассажиру с плохим самочувствием", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, медики выявили у виновника инцидента ОРВИ, диагноз "коронавирусная инфекция" не подтвердился.