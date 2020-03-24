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МВД намерено расширить число паспортно-визовых сервисов в регионах

Сервисы будут привлечены для приема заявлений о выдаче виз, приглашений, разрешений на временное проживание, видов на жительство и других документов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. МВД России намерено увеличить количество паспортно-визовых сервисов в регионах страны, в том числе по оказанию услуг в сфере миграции. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Представляется целесообразным внесение изменений в отдельные законодательные акты РФ, предусматривающих расширение практики привлечения к оказанию содействия в предоставлении государственных услуг в сфере миграции предприятия (паспортно-визовые сервисы, которые находятся в ведении МВД России - прим. ТАСС), а также уполномоченных организаций субъектов РФ в регионах с численностью населения более 10 млн человек", - говорится в тексте.

Отмечается, что данные сервисы будут привлечены для приема заявлений о выдаче виз, приглашений, разрешений на временное проживание, видов на жительство, разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности, загранпаспорта россиян, о регистрации иностранного гражданина по месту жительства, уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, а также фотографировании заявителей и проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации. Кроме того, предполагается, что они будут привлекаться при приеме заявлений о приобретении российского гражданства, уведомлений о наличии у граждан РФ другого гражданства или о прекращении у них иностранного, а также уведомлений, связанных с пребыванием или проживанием иностранцев и их трудовой деятельности в России.

Принятие данных изменений позволит обеспечить "повышение доступности и комфортности при реализации заявителями права на получение государственных услуг в сфере миграции, эффективного противодействия посредническим и нелегальным коммерческим организациям, часто использующим в своей деятельности мошеннические схемы, а также снижения нагрузки на сотрудников подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России".

МВД России ежегодно предоставляется более 65 млн госуслуг в сфере миграции, из которых около 27 млн услуг оказывается иностранным гражданам. При этом изменения миграционного законодательства способствует увеличению числа иностранцев, желающих жить и работать в России. В настоящее время паспортно-визовые сервисы представлены в 53 субъектах РФ, из них в 44 регионах они занимаются оформлением и выдачей патентов. Только в прошлом году ими оказано 801,5 тыс. услуг в миграционной сфере, из них - 579 тыс. услуг по патентам, 222,5 тыс. услуг информационно-консультативного характера.

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