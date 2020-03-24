Российские авиакомпании отправят чартерные рейсы за россиянами и белорусами в Индии

МИНСК, 24 марта. /ТАСС/. Авиационные власти РФ приняли решение направить два самолета в Индию, чтобы вывезти оттуда граждан России и Белоруссии. Об этом сообщил во вторник журналистам посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Сегодня авиационными властями России принято решение во взаимодействии с авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Россия" о направлении двух самолетов. По маршруту Шереметьево - Дели борт улетает сегодня в 19:50 мск, а в ночь на 25 марта в 01:30 еще один самолет отправится из Внуково в Гоа, чтобы вывезти граждан России и Беларуси, которые там находятся", - рассказал Мезенцев.

Глава российской дипмиссии напомнил, что во взаимодействии с посольством РФ в Таиланде была оказана помощь и поддержка по возвращению на родину граждан Белоруссии, которые вынужденно оказались там, направляясь на отдых во Вьетнам, который отказал в посадке самолета в связи с коронавирусом.

Посол России особо отметил тесное взаимодействие правительств России и Белоруссии для оперативного решения возникающих проблем. В частности, он подчеркнул, что постоянно находится в контакте с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем и его заместителем Евгением Шестаковым.