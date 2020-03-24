ОНФ выступил против переноса сроков реформы расширенной ответственности производителей

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Перенос сроков реформы расширенной ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки с 2020 года на 2021 год означает отказ от проведения "мусорной реформы" и неисполнение целевых показателей национального проекта "Экология". Об этом во вторник сообщат пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) до 31 марта 2020 года. Как сообщила в понедельник газета "Коммерсантъ", Минприроды предлагает отложить реформу до конца 2021 года, ссылаясь на пандемию коронавируса и сложную экономическую ситуацию.

"Эксперты ОНФ уверены, что перенос сроков реформы института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки означает отказ от проведения "мусорной реформы" и неисполнение целевых показателей нацпроекта "Экология" по обработке и утилизации отходов или проведение реформы за счет жителей", - говорится в сообщении.

По мнению эксперта тематической площадки ОНФ "Экология" Александра Когана, нельзя допустить ситуацию, что мы снова будем беречь бизнес, а природа и люди, которые ждут закрытия работавших десятилетия полигонов и открытия современных перерабатывающих заводов, снова подождут.

"Самая простая позиция - обвинить во всем кризис и ничего не делать. Согласно региональным программам обращения с отходами, у нас в стране к 2024 году должны быть построены 1200 объектов. Мы понимаем, какой для этого требуется объем инвестиций. Сегодня единственным источником финансирования являются деньги жителей. Если дополнительного источника не будет, это приведет к повышению тарифов, чего мы допустить не можем. Поэтому единственный путь - совершенствование механизмов РОП. Мы настаиваем на том, чтобы поручения президента России были выполнены четко в установленный срок", - сказал Коган.

По данным ОНФ, действующий порядок РОП не привел к увеличению переработки отходов и росту использования производителями и импортерами товаров переработанной, биоразлагаемой упаковки. В регионах не выстроена система сбора использованной упаковки и утративших потребительские свойства товаров. Объем поступлений экологического сбора существенно ниже, чем ожидался. Поступило всего 2,42 млрд за 2019 год на всю страну, этого недостаточно для строительства заводов по переработке бытовых отходов.

О расширенной ответственности

Расширенная ответственность производителя существует в России с 2014 года. Она подразумевает, что выпустившее товар предприятие должно отвечать за утилизацию отходов, образовавшихся от него (преимущественно это упаковка). Она дает производителю три возможности: заплатить экологический сбор государству за переработку упаковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию или провести ее самостоятельно. Участники рынка неоднократно указывали, что в нынешнем виде РОП неэффективна, систему надо реформировать.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.