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Распространение коронавируса нового типа

В ОБСЕ обеспокоены требованием Роскомнадзора удалить фейки о коронавирусе

Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с ограничениями, которые накладываются на деятельность некоторых СМИ в указанном контексте

ТАСС, 24 марта. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с деятельностью российской Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в рамках борьбы с распространением ложной информации о коронавирусе в средствах массовой информации в России. Соответствующее заявление было опубликовано во вторник на официальном сайте организации.

"Я полностью понимаю, что необходимо бороться с распространением ложной информации о пандемии (вызываемого коронавирусом нового типа - прим. ТАСС) заболевания COVID-19, - приводятся в заявлении слова Дезира. - Но я хочу подчеркнуть ключевую роль СМИ в доведении до сведения общественности важной информации и в борьбе с лживыми новостями о пандемии".

Он выразил обеспокоенность в связи с ограничениями, которые накладываются на деятельность некоторых СМИ в указанном контексте, его точки зрения, эти ограничения являются необоснованными.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ в своем заявлении упомянул требование Роскомнадзора от 19 марта к радиостанции "Эхо Москвы" удалить эфир передачи "Особое мнение", а также к изданию "Говорит Магадан" от 20 марта заблокировать доступ к истории о местном жителе, госпитализированном с подозрением на заражение коронавирусом нового типа.

Ранее в пресс-центре Роскомнадзора сообщили, что 20 марта на основании требований Генпрокуратуры ведомство потребовало у ряда СМИ ("Эхо Москвы", "Говорит Магадан") и администраций социальных сетей YouTube, "ВКонтакте" и Instagram удалить ложную информацию о коронавирусе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, "ВКонтакте", Facebook, "Эхо Москвы" и "Говорит Магадан" выполнили требования Генпрокуратуры удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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