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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт Минздрава советует пожилым людям на карантине больше двигаться, читать и общаться

Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева также рассказала, что нужно пить не менее полутора литров жидкости в сутки, если к этому нет никаких ограничений со стороны здоровья

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева дала несколько советов людям старше 65 лет о том, как вести себя на домашнем карантине в связи с коронавирусом в интервью передаче "Право на справедливость" на Первом канале. В частности, специалист отмечает важность продолжать рекомендованное врачом лечение, больше двигаться, найти занятие по душе и не прекращать общение с людьми.

"Не забываем, что у пожилых людей есть множество хронических заболеваний, они никуда не денутся, нужно продолжать лечиться, соблюдать рекомендации врача, не заниматься самолечением, - сказала Ткачева. - Постараться, это сложно, но сохранить тот уровень физической активности, который был до карантина. Все-таки люди выходили, гуляли, двигались. Карантин - это не лечь на диван и смотреть телевизор".

Не менее важным является правильное, сбалансированное питание, с достаточным количеством белка. Кроме того, нужно пить не менее полутора литров жидкости в сутки, если к этому нет никаких ограничений со стороны здоровья, рассказала Ткачева. "Обязательно когнитивный тренинг - заполните свою жизнь чем-то интересным: чтение книг, пишите мемуары, пишите картины, учите стихи. Это очень важно", - добавила она.

"Пожалуйста, звоните друзьям, общайтесь так, как это возможно. Сегодня мы не изолированы в квартире, сегодня есть интернет, есть телефон, вспомните о друзьях. Никто не запрещает вам общаться", - заключила эксперт Минздрава.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, первый заместитель председателя Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением нового коронавируса сообщил, что мэрия приняла решение рекомендовать москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, ограничить контакты с людьми и соблюдать домашний режим. Позже подобный карантин Собянин предложил ввести и в городах-миллионниках РФ.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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